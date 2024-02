Alunos da Emef José Martiniano de Alencar recebem kits de uniforme e material escolar

Marco Borba

Eduardo Soares

No primeiro dia da volta às aulas na rede municipal de ensino, 600 alunos do ensino fundamental da Emef José Martiniano de Alencar, na Bela Vista, começaram a receber quarta-feira, 7/2, os kits de uniforme (verão e inverno) e material escolar, que deverão ser usados ao longo do ano letivo. Os kits estão sendo entregues pela Secretaria de Educação da Prefeitura de Osasco em todas as unidades escolares. A rede municipal de ensino tem 70 mil alunos, 150 escolas e 6.200 professores.

Participaram da cerimônia o secretário de Educação, Cláudio Piteri, que representou o prefeito Rogério Lins, o adjunto José Toste Borges, a secretária executiva de gestão escolar, Izilda Orlando, a diretora da escola, Rosana Micheloni Rodrigues, educadores e pais de alunos.

“O prefeito quer que tenhamos em Osasco um ensino cada vez melhor. Então, este ano estamos entregando os kits de uniforme de verão e inverno juntos com o material escolar. Agradeço a todos pelo empenho na educação de nossas crianças, pois nossa missão é tratar e atender a todos com carinho, respeito e dignidade”, disse Piteri.

Segundo o secretário, este ano a Prefeitura seguirá com a entrega de notebooks aos alunos da rede. “Os que iniciarão este ano o terceiro ano (do ensino fundamental) começarão a receber os computadores a partir de março. Além deles, os alunos do 4º e 5º anos também receberão”, disse.

Os notebooks para os alunos do 3º, 4º e 5º anos e aos professores da rede municipal de ensino começaram a ser entregues pela prefeitura no ano passado. Os equipamentos contam com conteúdos pedagógicos que contribuem para o aprendizado das crianças e podem ser levados para casa para a realização de tarefas escolares.