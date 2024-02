Osasco segue empenhada nas ações preventivas de combate à dengue

Elisangela Silva

Fernanda Cazzarini

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Saúde, segue empenhada nas ações preventivas de combate à Dengue. Só em janeiro, as equipes do Núcleo de Controle de Zoonoses/Arboviroses visitaram 45 mil imóveis.

Esse número foi atingido em visitas nos bairros com maior risco de incidência de casos positivos. Em cada visita é feito o processo de nebulização (Fumacê) nas residências e nas ruas. Vale lembrar que cada imóvel é visitado 4 vezes ao ano pelos agentes de endemias da prefeitura.

Durante o mês de fevereiro, outros bairros estão recebendo as equipes que atuam no combate aos focos do Aedes aegypti. Os trabalhos seguem até que todos os bairros da cidade sejam contemplados. Além disso, a operação cata-bagulho foi intensificada, com a limpeza dos locais em até 72 horas. Também foi criado um canal de atendimento específico para a população denunciar possíveis focos do mosquito na Central 156.

A ação de combate à dengue nunca para e acontece o ano inteiro, inclusive no inverno, e os focos são identificados pelos agentes de endemias nas visitas domiciliares onde estão 75% dos criadouros do mosquito. Vale reforçar que a população tem papel importante no combate à dengue, recebendo os agentes de endemias da prefeitura e eliminando a água parada dentro das casas e no comércio.

É muito importante manter a caixa d’água sempre fechada, colocar areia nos pratinhos de plantas, manter garrafas sempre de cabeça para baixo, guardar pneus em locais cobertos, colocar o lixo em sacos plásticos e manter as lixeiras fechadas, além de remover folhas e galhos das calhas. Dúvidas ou solicitações, ligue 156.