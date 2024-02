Atleta de Osasco participa da Maratona de Sevilha

Por: Giane Vieira

Divulgação

O atleta Vagner Noronha, representante do Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, participou da Maratona de Sevilha no domingo, 18/02, corrida organizada pelo Instituto Municipal de Desportes Del Ayuntamiento.

O evento reuniu 12 mil atletas, sendo 250 de elite, e antes da largada foi realizado 42 segundos de silêncio, equivalente aos quilômetros da corrida, em memória a Kelvin Kiptum, recordista mundial de maratona e o seu treinador, Gervais Hakizimana, falecidos em um acidente de carro no Quênia.

Vagner Noronha terminou a prova no 89° lugar com o tempo de 2h16min39s. Outros brasileiros que competiram na maratona foram Jonathas Cruz (56°) com o tempo de 2h12min14s e Ederson Vilela (57°) com o tempo de 2h12min32s.

“Não realizei o tempo que almejava, mas o esporte é isso mesmo, vou dar sequência ao trabalho que virá com muita coisa boa. Sigo feliz em poder estar em mais uma grande maratona no mundo”, disse Vagner Noronha.

“O atleta tem muita representatividade na modalidade, treina todos os dias e não mede esforços para superar seus próprios limites. Tenho certeza de que outras oportunidades virão”, declarou o secretário de Esporte, Rodolfo Rodrigues Cara.

Confira alguns resultados de Vagner Noronha

2021

Corrida São Silvestre – 12° lugar

2018

Meia Maratona de Berlim – 12° lugar

Meia Maratona da Asics São Paulo – 3° lugar

2017

Meia Maratona Internacional Asics Brasília – 2° lugar

Maratona Internacional de Caracas (Venezuela) – 4° lugar