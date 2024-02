Osasco marca presença em Torneio de Beach Tennis na Baixada Santista

Por: Giane Vieira

Divulgação

Osasco contou com seis representantes no Torneio Martim Afonso de Beach Tennis, realizado em São Vicente, na Baixada Santista, no último final de semana.

O torneio reuniu 200 atletas de 20 cidades e a equipe osasquense competiu nas categorias mistas (feminino e masculino). A dupla Marco Comenero e Denise Minoboli ficou em 1º lugar; Gilberto Brotto e Mariangela Farani (4º) e José Goveio e Sandra Gimenez (5º). O próximo desafio será no mês de abril, na Praia do Gonzaga, em Santos, no 3º Open Assesp Live de Beach Tennis.

“Além do Beach Tennis, também represento Osasco no Vôlei Adaptado. Nosso município é reconhecido como referência no esporte. Eu tenho orgulho em representá-lo”, disse o atleta Gilberto Brotto.

“Parabéns aos nossos representantes da modalidade que junto com a equipe técnica estão realizando um trabalho de excelência”, finalizou o secretário de Esporte, Recreação e Lazer, Rodolfo Rodrigues Cara.