Osasco terá 3ª fase da Operação Força Conjunta nesta sexta-feira (1º/3)

Divulgação

O Comando do 14º BPM/M, a Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal de Osasco (GCM) realizarão a Operação Força Conjunta 2024 – Fase 3, a partir da zero hora (meia-noite) desta sexta-feira, dia 1º de março, pelos bairros da cidade.

As 3 (três) instituições, que cuidam da proteção e segurança dos cidadãos de Osasco, atuarão de forma integrada. Neste período, PC, PM e GCM compartilharão dados e informações, bem como realizarão ações e missões com parceria e colaboração.

A Saturação Integrada contará com cerca de 70 agentes e 30 viaturas das 3 Forças de Segurança, com o apoio do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), Comando de Aviação da Polícia Militar (CAvPM) e Canil do 5° Batalhão de Ações Especiais (5° BAEP), empregando esforços e meios para combater o tráfico de drogas e recapturar foragidos da justiça.

Os resultados parciais e o final serão divulgados no grupo de WhatsApp “Operação Força Conjunta”. Veículos de mídia interessados em participar deverão entrar em contato com o Major PM MOSNA (telefone: (11) 95205-3661.

Para mais informações, entrar em contato com a Seção de Comunicação Social do 14º BPM/M, no telefone (11) 3681-7107 ou por e-mail ([email protected])