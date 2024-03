Culto de aniversário de Osasco reúne centenas de fiéis

Marco Borba

Eduardo Soares

Centenas de fiéis acompanharam segunda-feira, 4/3, no Teatro Municipal Glória Giglio (Avenida dos Autonomistas, 1.533, Vila Yara), o culto de aniversário dos 62 anos de emancipação político-administrativa de Osasco, celebrados no dia 19/2.

A cerimônia contou com as presenças do prefeito Rogério Lins, da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, do deputado estadual Gerson Pessoa, da vice-prefeita Ana Maria Rossi, secretários municipais, vereadores, e pastores de diversas denominações evangélicas da cidade.

O evento foi abrilhantado com a apresentação da pastora Aline Barros, que na abertura entoou diversos hinos de louvor e foi acompanhada nos cânticos pelos fãs e autoridades presentes.

O pastor Roseval comandou uma oração na abertura do culto e, após a apresentação de Aline Barros, o pastor Anésio fez uma breve pregação agradecendo a presença dos fiéis e pediu as bênçãos e proteção de Jesus às autoridades do município.

“Só tenho que agradecer. Osasco completou 62 anos e avançou em muitas frentes nos últimos anos. No entanto, sabemos que ainda há muito a fazer. Mas olha onde estávamos uns anos atrás e olha onde Deus nos colocou. Nos últimos anos vivenciamos muitos milagres em nossas vidas e das nossas famílias. A resposta que todos vieram buscar aqui (no culto) é Jesus”, disse o prefeito, que recebeu das ordens evangélicas uma placa de agradecimento pelas ações da Administração que contribuíram para o desenvolvimento econômico e social de Osasco.

Após as falas das autoridades e orações, houve a apresentações de um grupo de dança e corais que entoaram hinos de louvor. O público chegou cedo ao teatro e em poucos minutos as dependências já estavam tomadas.