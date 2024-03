Prefeito prestigia posse de novo presidente da Associação Comercial

Marco Borba

Eduardo Cardoso

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, participou terça-feira, 5/3, da cerimônia de posse de Marcos Gabriel Atchabaian na presidência da Associação Comercial e Empresarial de Osasco (ACEO). O mandato é para o biênio 2024/2025. O ato aconteceu na sede da entidade, na Vila Osasco.

A eleição para a escolha da nova diretoria ocorreu em outubro. O cargo era até então ocupado por Amir Gomes dos Santos, que participou da cerimônia juntamente com demais diretores e conselheiros.

A presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (sessão Osasco), Maria José Bonetti, o presidente da Associação Comercial de São Paulo, Roberto Mateus Ordine, o deputado estadual Rogério Santos, secretários municipais, vereadores e empresários também compareceram ao evento. O deputado estadual Gerson Pessoa enviou representante.

A ACEO completa 62 anos em junho deste ano e conta com cerca de 2 mil associados (lojistas, bares e restaurantes).

Em seu discurso, Atchabaian falou de seus planos à frente da ACEO. “Sinto-me honrado por fazer parte dessa diretoria, formada por empreendedores, vencedores que trabalham para gerar emprego e renda na cidade. Vamos investir na capacitação do empreendedor em parceria com órgãos como o Sebrae para que tenham sucesso em seus negócios e também na capacitação de mão de obra. Esses dois fatores são essenciais”.

Ele também lembrou que a região Oeste da Grande São Paulo, onde Osasco está situada, reúne 14 municípios e é responsável por 2.5% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. “Osasco prosperou muito nos últimos anos e hoje é a segunda maior economia do Estado e a sétima do país. Isso se deve muito à garra, determinação e empenho dos que contribuíram e ainda contribuem para isso, tanto empresários quanto governantes. Osasco é a cidade do trabalho, que abraça o trabalhador e também o empreendedor”.

O prefeito Rogério Lins também fez breve discurso. “Agradecemos a cada uma dessas famílias que escolheram Osasco para morar e trabalhar. A cidade ainda é muto jovem, completou 62 anos (de emancipação político-administrativa) recentemente e alcançou esse patamar (de desenvolvimento econômico) graças ao trabalho de várias gerações de famílias de empreendedores. Aqui nós temos migrantes e imigrantes que vieram de diversos lugares (do país e do exterior) e contribuem para o desenvolvimento da nossa cidade”.

Rogério Lins ainda elencou alguns dos programas da atual gestão direcionados ao desenvolvimento econômico e social. “Passamos por muitos desafios nos últimos anos. Na pandemia, por exemplo, por causa das restrições, as escolas tiveram que ficar fechadas e nós criamos o cartão merenda, porque notamos que para muitas crianças da rede pública a única refeição nutritiva do dia era a merenda escolar. Depois criamos o Programa Nosso Futuro para continuar garantindo a alimentação de famílias vulneráveis. Hoje atendemos cerca de 36 mil famílias. Também estamos investindo no futuro e na inclusão das nossas crianças com a distribuição de notebooks para alunos do 3º, 4º e 5º anos do ensino fundamental. Entendemos que é investindo na educação e formação dos nossos munícipes que continuaremos a promover o desenvolvimento das pessoas, preparando-as para o futuro”.