Osasquenses conquistam medalhas em torneios de Jiu-Jitsu

Giane Vieira

Os atletas de Jiu-Jitsu Lívia Félix, Mateus Victor e Natália Nespatti, representantes do Programa Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco participaram dos torneios ADCC Brazil e Open 2nd Edition, no domingo, 10/3, em São Paulo.

Lívia Félix (peso acima de 70kg) e Matheus Victor (peso até 77kg) competiram no Open 2nd Edition e faturaram a medalha de prata. Já Natália Nespatti assumiu um novo desafio profissional na coordenadoria de arbitragem nos dois eventos, sendo a única mulher no mundo a integrar o corpo oficial na seletiva e no Open 2nd Edition.

De acordo com organização, o ADCC Brazil é um dos eventos mais democráticos de luta no mundo, com categorias como kids e máster, separados em iniciantes, intermediários e avançados.