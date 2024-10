Osasco intensifica zeladoria para evitar transtornos com grande volume de chuva previsto para as próximas horas

Marco Borba

Sérgio Gobatti

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, acompanhou quarta-feira, 16/10, o início de uma ação especial de zeladoria a ser feita nos próximos dias em toda a cidade visando evitar ou minimizar os impactos de um possível volume considerável de chuva e ventos fortes previstos para sexta-feira (18/10) e sábado (19/10) na cidade e demais municípios da Grande São Paulo.

As medidas levam em consideração as previsões feitas por diversos serviços de meteorologia do país. Na terça-feira, 15/10, alerta sobre as condições climáticas já havia sido emitido pela Defesa Civil do Estado.

Na última sexta-feira, 11/10, temporal acompanhado de fortes rajadas de vento derrubaram árvores, atingiram a rede elétrica e deixaram centenas de imóveis sem energia em diversas cidades da Região Metropolitana de São Paulo.

Equipes de zeladoria das Secretarias de Serviços e Obras e Meio Ambiente e Recursos Hídricos foram às ruas para ampliar as atividades já realizadas diariamente com a desobstrução de galerias, bocas de lobo e córregos, além da poda preventiva de árvores. Equipes da Defesa Civil também estão de prontidão e levando informações às famílias que moram em áreas de risco.

“Estamos fazendo a nossa parte e ampliando as ações preventivas de zeladoria. Pedimos que a população colabore e também faça a sua parte não descartando lixo, entulho e demais materiais inservíveis em vias públicas”, disse Rogério Lins.

A Defesa Civil terá 50 agentes que se revezam em turnos de 24 horas e todos estão de sobreaviso. A Secretaria de Meio Ambiente terá 50 trabalhadores nas ações de zeladoria e a Secretaria de Serviços e Obras outros 580.

CUIDADOS

Em dias com previsão para temporais, evite estacionar ou se abrigar debaixo de árvores ou coberturas que possam se deslocar por conta da ação dos ventos fortes, evite transitar ou estacionar em áreas sujeitas a alagamentos. Moradores de áreas de risco também devem ficar atentos e deixar suas casas caso percebam rachaduras no piso do quintal, trincas em paredes ou emperramento de portas e janelas. Esses são sinais que indicam possíveis anomalias no solo em razão do encharcamento da terra em dias com altos índices pluviométricos em um curto espaço de tempo ou dias seguidos de chuva intermitente.