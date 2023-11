Osasco poderá ter data para conscientizar sobre doação de medula óssea

Por Deniele Simões

O plenário da Câmara Municipal de Osasco aprovou, nesta quinta-feira (16), projeto de lei de iniciativa parlamentar que visa orientar e conscientizar sobre a importância da doação de medula óssea e como esse ato de amor pode ajudar a salvar vidas.

O Projeto de Lei 102/2023, do vereador Laércio Mendonça (PSD), institui em Osasco o Dia Municipal do Doador de Medula Óssea, a ser celebrado anualmente em 17 de setembro.

O texto foi aprovado em 2º turno e agora segue para a análise do prefeito Rogério Lins (Podemos), que tem a prerrogativa de sancionar ou vetar.

“Quero agradecer a todos os vereadores que votaram favoravelmente ao projeto, que vai trazer muitos benefícios para a cidade. Tenho certeza de que vamos promover ações que possam incentivar tanto a doação de medula como de sangue”, explica Laércio Mendonça.

Comemorado em 17 de setembro, o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea foi instituído pela World Marrow Donor Association (WMDA) – associação global de registros de células-tronco do sangue, medula e/ou sangue do cordão umbilical – e outras organizações que representam mais de 40 milhões de doadores de células-tronco do sangue de 55 países.

O parlamentar lembra que o transplante de medula óssea é o tratamento proposto para doenças que afetam as células do sangue, entre eles cânceres como leucemia e linfoma.

Busca Ativa Escolar

O plenário também aprovou, em 2º turno, o projeto de lei de iniciativa do governo Rogério Lins (PODE) que institui a “Busca Ativa Escolar” como política pública na cidade. A proposta segue para sanção do Executivo e o objetivo fortalecer as políticas educacionais de combate à evasão escolar, garantindo que nenhuma criança ou adolescente seja excluído do sistema educacional.

Veja a lista de projetos aprovados na 66ª Sessão Ordinária

MULTIMÍDIA ► 66ª Sessão Ordinária | FOTOS | VÍDEO