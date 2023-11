Ex-comandante do 4º BI MEC recebe homenagem dos vereadores

Por Ana Rodrigues. Fotos: Ricardo Migliorini.

A Câmara Municipal de Osasco homenageou, durante a 69º Sessão Ordinária, realizada na tarde desta terça-feira (28), o tenente-coronel Wiliam Rodrigues Ochsendorf e Souza, agora ex-comandante do 4º Batalhão de Infantaria Mecanizada (4º BI MEC).

Recentemente, o Exército Brasileiro promoveu uma série de mudanças no comando de suas unidades, incluindo unidades localizadas em Osasco.

O vereador Laércio Mendonça (PSD) foi o autor da Moção de Reconhecimento pelo trabalho de Ochsendorf, que esteve presente no Plenário.

“Seu trabalho deixou uma semente que jamais será esquecida. O senhor sempre mostrou muito respeito a todos nós aqui da Câmara e essa Moção é uma singela demonstração de respeito ao seu trabalho”, disse Laércio Mendonça.

Josias da Juco (PSD), presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública e da Frente Parlamentar Nossa História, ressaltou a sensibilidade de Carmônio Bastos ao unir a Casa em um mesmo propósito, que foi prestar uma homenagem ao comandante do 4º BI MEC. Ochsendorf chegou em Osasco no ano do Centenário de Raposo Tavares, em uma das unidades mais antigas do exército.

Em abril de 2023, o 4° Batalhão de Infantaria de Osasco, conhecido como Regimento Raposo Tavares, localizado no bairro de Quitaúna, completou 100 anos de história na cidade, e foi homenageado na 84ª Edição do Programa Nossa História, realizado pela Câmara de Osasco, contando com a presença do tenente-coronel William Ochsendorf, que hasteou a bandeira do Brasil.

O vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Julião (PSB), contou sobre sua passagem pelo Exército, quando mais jovem, e falou sobre a importância do regimento na vida de muitos jovens.

“Foi uma escola que carrego as lições até hoje, em relação à disciplina ao respeito à hierarquia e quero agradecer ao Ochsendorf pelo trabalho desenvolvido nesses dois anos mostrando a importância do Exército para o país”, declarou Julião.

Carmônio Bastos (Podemos), presidente da Câmara Municipal, agradeceu o comandante pelo seu desempenho à frente do 4º BI MEC e pelo trabalho de valorização do Exército.

“Nós víamos o Exército como uma Instituição muito fechada e vocês permitiram que nós pudéssemos ter uma nova visão. É esse o Exército que você nos mostrou que nos representa, que representa a Nação”, agradeceu Carmônio Bastos que convidou Ochsendorf a usar a Tribuna.

“Eu e minha família vamos para mais uma mudança. Mas é uma nova oportunidade. Enquanto estava rascunhando minhas palavras de despedida, recorri à Bíblia e quando lemos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Deus tem feito muito mais do que eu pedi e imaginei”, declarou o tenente-coronel, reconhecendo que sua fé o fortaleceu e o levou a realizar muitas coisas.

O comando do 4º Batalhão de Infantaria Mecanizada (4º BI Mec) ficará sob responsabilidade do tenente-coronel Leonardo Kuwabara.

MULTIMÍDIA ► 69ª Sessão Ordinária | FOTOS | VÍDEO