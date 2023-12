Alex dos Santos Araújo é o mais novo Cidadão Osasquense

Por Deniele Simões. Fotos: Ricardo Migliorini.

“Realmente, Osasco é a cidade das bênçãos. Aqui conquistei muitas: meu estudo, que não tinha, minha dignidade; conheci muita gente e só tenho a agradecer”.

Foi com essas palavras – e em meio a uma plateia animada e cheia de gratidão – que o gestor comercial e entusiasta de projetos sociais Alex José dos Santos Araújo recebeu, na noite da última quarta-feira (13), o Título de Cidadão Osasquense.

O título de cidadania é a mais alta honraria concedida pela Câmara Municipal de Osasco a cidadãos não nascidos no município. Ele foi entregue durante Sessão Solene proposta pela vereadora Cristiane Celegato (Republicanos), a autora da homenagem.

“As honrarias que eu apresento são, de verdade, do coração, para pessoas muito especiais na nossa cidade. É a conquista de um homem honrado, honroso e que tem feito a diferença na nossa cidade”, justificou.

Cristiane Celegato foi a responsável pela condução dos trabalhos e foi secretariada pelo cerimonialista Bruno Joana. Ainda compuseram a Mesa o homenageado, sua esposa, Jucilene Carvalho de Morais, e o pastor auxiliar da Igreja do Evangelho Ágape, Washington Eli de Souza – representante do pastor titular, Júlio Celegato.

A Solenidade

Um vídeo mostrando momentos significativos da vida de Alex marcou o início dos trabalhos. Logo após, amigos, familiares e admiradores do homenageado usaram a Tribuna para testemunhar sobre sua vida pessoal, profissional e comunitária.

“Não existem palavras no mundo para demonstrar o que esse homem representa a todos nós presentes e aos demais, que não estão aqui. Osasco só tem a ganhar com o Alex sendo nomeado Cidadão Osasquense”, disse o amigo Rodrigo Alves Ribeiro.

“O Alex é um cara que se doa de coração para estar com as pessoas, para ajudar. Amigo, parceiro fiel, que tem prestado um grande serviço à nossa cidade”, acrescentou o pastor Wellington.

Casada há 25 anos com Alex, Jucilene de Carvalho Morais disse ter sido presentada por Deus ao se casar com ele. “Sou grata a Deus pela família que ele me deu. Queria agradecer a vocês por terem disponibilizado tempo para virem aqui; à pastora, por ter enxergado nele um merecedor dessa honra”.

Filha do casal, Camila de Morais Araújo agradeceu a presença de todos e destacou as qualidades de Alex como pai amoroso e ser humano “incrível”.

Funcionário do supermercado Nagumo há 33 anos, onde conquistou o respeito dos colegas e supervisores, Alex é hoje gerente da nova loja da rede, localizada no bairro Vl. Ayrosa, em Osasco. Além do trabalho respeitado na empresa, ele promove ações sociais que auxiliam moradores de bairros periféricos com a doação de cestas básicas, projetos culturais e ginástica laboral.

O homenageado agradeceu a honraria falando da importância dos amigos, da família e de todos que acompanharam a homenagem. “Louvo a Deus de ter pessoas ao meu redor, iguais a vocês. Temos que ser que nem o sal e a luz: temperados— nem para mais, nem para menos — e exemplos como a luz”, finalizou.

