Tema: MENSAGEM DE ANO NOVO.

Palestras feitas por trabalhadores do Instituto Espírita Obreiros do Bem, transmitidas ao vivo diretamente do salão de palestras do Instituto. Reflexões sobre temas atuais à luz do Evangelho Segundo o Espiritismo.

