Câmara Osasco retoma sessões nesta quinta-feira

Por Charles Nisz. Foto: Maurício Viel.

A Câmara Municipal de Osasco retoma as atividades em plenário nesta quinta-feira, 1º de fevereiro, a partir das 15h, com a realização da 1ª Sessão Ordinária do ano de 2024. Além das moções previstas no Expediente, também há previsão de votação de dois Projetos de Lei na Ordem do Dia.

O presidente da Casa, Carmônio Bastos (Podemos), considera que esta Sessão será o pontapé inicial para mais um ano de muito trabalho na Câmara.

“O ano de 2023 foi bastante produtivo, mas tenho certeza que 2024 será ainda melhor. Estamos ansiosos para retomar as sessões. Nelas, discutimos, votamos e aprovamos o que é melhor para Osasco”, afirmou Carmônio.

Como já é tradição, a primeira sessão do ano deve contar com a presença do prefeito Rogério Lins (Podemos) e de outras autoridades do município de Osasco.

Todas as sessões plenárias da Câmara de Osasco são transmitidas ao vivo pela TV Câmara Osasco, com tradução em Libras, no canal 3 da operadora Megabit Telecom e pela internet, via site oficial (www.osasco.sp.leg.br) e via redes sociais (facebook.com/camaraosasco e youtube.com/tvcamaraosasco).

No final das transmissões ao vivo, todas as sessões plenárias ficam disponíveis para serem assistidas na íntegra a qualquer momento.