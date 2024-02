Vereadores reforçam ações de combate e prevenção à dengue

Por Ana Rodrigues. Foto: Fernanda Cazzarine.

O aumento no número de casos de dengue registrados na cidade de São Paulo – foram 1.792 casos em 2024, quatro vezes mais que no mesmo período de 2023 – acendeu o sinal de alerta entre os vereadores de Osasco.

Por conta da proximidade com a capital paulista, os parlamentares osasquenses fizeram indicações ao Executivo sugerindo ações de combate e prevenção à doença.

“Estamos muito próximos de São Paulo e precisamos nos precaver para evitar que também tenhamos uma explosão de casos”, comentou Josias da Juco (PSD), autor da indicação que sugere a criação da figura do Agente Mirim de Combate à Dengue.

“A intenção é atingir o máximo de pessoas possíveis no município de Osasco, pois a conscientização e mobilização de crianças, estudantes da rede pública e particular, são os melhores e mais eficazes disseminadores de informações.” explica o parlamentar.

Desde o dia 1º de fevereiro, a Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Saúde, vem reforçando as medidas preventivas para combater possíveis criadouros do mosquito da dengue, intensificando a operação cata-bagulho e a ação dos agentes de saúde nos bairros.

Em 2023, segundo a Secretaria de Saúde, foram registrados 1.140 casos, sem nenhum óbito.

“Felizmente não registramos nenhum óbito em nossa cidade, por isso é fundamental que reforcemos as ações e as orientações à população. Como legisladores temos contato com muitas pessoas e exercemos um papel importante de orientação da população. O combate à dengue depende de cada um de nós”, afirmou Rodrigo Gansinho (PL).

Já o vereador Michel Figueredo (PRD) indicou ao Executivo a aplicação do fumacê inseticida em algumas regiões da cidade.

A população pode ajudar a combater a doença seguindo algumas orientações como:

Não deixar água parada, destruindo os locais onde o mosquito nasce e se desenvolve;

Deixar sempre bem tampados caixas d’água, poços, caçambas, tambores de água ou tonéis, cisternas, jarras e filtros;

Não deixar acumular água em pratos de vasos de plantas e xaxins;

Não juntar vasilhas e utensílios que possam acumular água (tampinha de garrafa, casca de ovo, latinha, saquinho plástico de cigarro, embalagem plástica e de vidro, copo descartável etc.);

Lavar e trocar a água dos bebedouros de aves e animais no mínimo uma vez por semana;

Manter o quintal limpo, recolhendo o lixo e detritos em volta das casas, limpando os latões e mantendo as lixeiras tampadas;

Não jogar lixo em terrenos baldios, construções e praças.

Segundo o Ministério da Saúde, a cidade de Osasco não está na lista de cidades que receberão doses da vacina contra a dengue.

