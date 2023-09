Insanos Moto Clube recebe homenagem por trabalho social — Câmara Municipal de Barueri

Representantes da Associação de Motociclistas Insanos Moto Clube estiveram na Câmara de Barueri durante a sessão de terça-feira, 27, para receber uma homenagem pelas ações sociais que a entidade promove.

De acordo com a Moção de Aplausos 019/2023, o clube já realizou mais de 1.100 campanhas de ajuda em todo o Brasil em menos de dois anos, graças ao empenho e voluntarismo de seus mais de mil integrantes. O chamado Projeto Social Brasil tem como lema a liberdade, a irmandade, o respeito e a caridade.

Dentre as ações do projeto, destacam-se arrecadação de alimentos, itens de higiene pessoal, fraldas, roupas, cobertores, camas, rações para animais domésticos e campanhas de doação de sangue.

“Somos um clube que na essência é social. Cada uma de nossas divisões têm a obrigação de realizar pelo menos uma ação”, disse o diretor social Claudio Ribeiro, representando o Insanos Moto Clube. Ele destacou 104 bolsas de sangue doadas neste mês, por conta da campanha Junho Vermelho, beneficiando cerca de 630 crianças.

“Muitos se assustam com nosso colete, por causa da imagem da caveira, mas ela é um símbolo para nos lembrar que por dentro somos todos iguais, independentemente de cor, religião ou classe social”, explicou Ribeiro.

O vereador Reinaldo Campos (PTB) lembrou a ação humanitária do grupo de motociclistas em março, quando uma forte chuva castigou a região do Jardim Maria Helena deixando muitas famílias desabrigadas. “Eles fazem um trabalho social belíssimo, que vem sendo desempenhado com muito carinho e muito amor, ajudando os mais necessitados”, comentou o autor da moção, aprovada por unanimidade pelos vereadores na sessão de 6 de junho.

Confira mais fotos da audiência pública: