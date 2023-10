Palavra Cantada se apresenta no Parque Municipal no Dia das Crianças  

Na quinta-feira, 12 de outubro, é o Dia das Crianças. Para celebrar essa data, a Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), promoverá um show para lá de especial com a dupla musical infantil “Palavra Cantada”, a partir das 17h, no Parque Municipal Dom José, que fica na rua Ângela Mirella, 500 (Vila Porto).

O duo, formado pelos músicos Paulo Tatit e Sandra Peres, sobe no palco barueriense apresentando seus principais sucessos, que prometem alegrar crianças e também adultos, já que a Palavra Cantada está desde 1994 unindo música, brincadeira e educação. Afinal, quem nunca cantarolou, principalmente durante a pandemia, o trecho “lava a outra, lava uma mão”, da música Lavar as mãos?

Além do sucesso “Lavar as mãos”, são conhecidas canções como “Sopa”, “Criança não trabalha”, “Ciranda dos bichos”, além das cantigas de rodas que atravessam gerações como “A canoa virou”, “A barata”, “Alecrim” e “Caranguejo”, dentre outras, prometem rechear o espetáculo infantil.

Barueri pela infância



Apesar da dupla tocar pela primeira vez em Barueri, a musicista Sandra Peres já conhecia o trabalho realizado pela Prefeitura em prol do desenvolvimento das crianças de todas as idades.

“Quando a gente educa e insere cultura em uma comunidade, a gente transforma realidades. Além do teatro (Praça das Artes) maravilhoso, eu conheço o trabalho da Educação dentro do contexto do cuidado com a infância. É um divisor de águas! Estamos felizes em poder tocar em uma cidade comprometida com isso”, disse Sandra Peres.

A musicista enfatizou ainda que o trabalho da Palavra Cantada segue o mesmo compromisso de Barueri com a primeira infância. “É fundamental o apoio para que crianças cheguem aonde precisar estar, estimulando a criança a capacidade de pensar. Esse trabalho é feito pela cidade de Barueri e a gente vai nessa mesma esteira. A gente só faz música daquilo que a gente acredita. Para nós o Dia da Criança é todos os dias”, finaliza a artista.

Coral Infantil



Antes do show, às 14h, também no Parque Municipal Dom José, muitas mães, pais, vovós e vovôs irão se emocionar com apresentação dos alunos de Canto e Coral das Oficinas de Música oferecidas pela Secult. Além das atrações musicais, a criançada poderá se divertir e gastar muita energia com brinquedos infláveis gratuitos.