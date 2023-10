Doadores de cabelos terão isenção em taxas de concursos — Câmara Municipal de Barueri

Doadores de cabelos estarão liberados do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos realizados em Barueri. A medida foi aprovada pela Câmara Municipal de Barueri e encaminhada ao prefeito para ser sancionada.

De acordo com o Projeto de Lei 070/2023, estarão isentos do pagamento os candidatos que tenham realizado doação voluntária de cabelo para instituições oficias de arrecadação no período de no máximo um ano antes da publicação do edital do concurso público municipal. A comprovação da doação será feita mediante a apresentação de documento expedido pela instituição oficial que tenha realizado a arrecadação ou procedimento de doação.

A medida beneficia diretamente pacientes em tratamento contra o câncer, já que um dos efeitos colaterais de alguns tipos de quimioterapia é a queda dos cabelos, o que afeta a saúde mental e a autoestima da pessoa, em especial as mulheres.

Para o autor do projeto, vereador Leandrinho Dantas (PRTB), a alopecia (como é chamado o processo de queda dos fios) é uma experiência desafiadora, pois afeta a autoimagem e a qualidade de vida da pessoa. “Existem alternativas para lidar com a queda dos fios de cabelo, sendo uma delas a utilização de perucas, uma importante ferramenta para resgatar a autoestima e fazer com que essas pacientes se sintam mais confiantes e confortáveis em situações sociais e profissionais e, consequentemente, recuperar a força para seguir no tratamento da doença”, justificou o vereador.

Entretanto, ressalta o parlamentar, as perucas de qualidade são caras, e muitas pessoas não têm dinheiro para compra-las. “Isso pode levar a sentimentos de isolamento e depressão, o que pode afetar negativamente a recuperação, principalmente das mulheres. As perucas podem ser um aspecto importante do processo de recuperação, e nenhuma mulher deve se sentir impedida de obtê-las devido as limitações financeiras”, concluiu Leandrinho Dantas.