Virada da Leitura passa a fazer parte do calendário de Barueri — Câmara Municipal de Barueri

O último fim de semana de abril ficará conhecido pela Virada da Leitura em Barueri, com palestras, simpósios, concursos, gincanas, saraus, contação de histórias, atividades lúdicas e outras atividades relacionadas ao tema. A medida está prevista no Projeto de Lei 075/2023, aprovado pela Câmara Municipal.

De acordo com o texto votado pelos vereadores, a Virada da Leitura promoverá eventos em escolas, hospitais e outros espaços públicos. A Prefeitura, por meio das secretarias de Cultura e de Educação, poderá firmar parcerias com organizações não governamentais e entidades da sociedade civil organizada para ampliar o número de atividades na cidade.

De acordo com o vereador Kéu Oliveira (PTB), a nova lei aprovada busca estimular o interesse pela leitura por meio de atrações culturais. “O maior mérito deste projeto é oferecer aos baruerienses oportunidades e experiências de estudos e de leitura que, muitas vezes, são subtraídas em razão das dificuldades econômicas, sociais e até pela ausência de tempo e oportunidades”, justificou o autor da proposta. “O hábito da leitura é fundamental no desenvolvimento socioeducativo, estimulando os cidadãos em todas as suas potencialidades. Temos que fomentar a leitura e oferecer condições para que escritores também possam apresentar suas obras, mostrar seu trabalho. Vejamos este projeto como uma verdadeira virada na questão literária de nosso município”, completou Kéu.