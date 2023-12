José Fernandes recebe homenagem por trabalho na Secretaria de Planejamento Urbano — Câmara Municipal de Barueri

O engenheiro aposentado José Manuel Fernandes esteve na sessão da Câmara de Barueri na terça-feira, 28, para receber uma homenagem pelos mais de 20 anos de serviços prestados ao município.

A Moção 31/2023, aprovada por unanimidade pelos vereadores no dia 3 de outubro, destaca o trabalho de Fernandes como diretor na Secretaria de Planejamento e Controle Urbanístico, onde atuou desde 1999 realizando análises técnicas, vistorias, emissões de alvarás, fiscalização de obras e até participando da elaboração de leis relacionadas à sua área de atuação. Encerrou sua carreira em 2023, por um problema de saúde na família.

Nascido em Portugal em 1940, mas de nacionalidade brasileira, Fernandes vive em Barueri desde 1998, um ano antes de iniciar sua carreira como servidor público na Prefeitura. É formado em engenharia civil pela Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo. Além da atuação no poder público, também tem vasta experiência na iniciativa privada. Em seu portifólio estão obras como o Metrô de São Paulo e a usina hidroelétrica de Capanda, em Angola.

“A contribuição que o Fernandes trouxe para a sociedade de Barueri foi significativa. Essa homenagem é mais do que justa e ficamos honrados em poder proporcionar isso a uma pessoa tão valiosa para nossa cidade”, disse o vereador Reinaldo Campos (PTB), autor da moção de aplausos. “Ele sempre orientou a população sobre como as coisas deveriam ser feitas nas obras para que não houvesse problemas posteriores. Com ele não tinha aquela história de ‘dar um jeitinho’”, relembrou o parlamentar.

“Sem uma equipe boa como a que eu tive, não teria conseguido fazer nada. Agradeço a todos pela homenagem e acredito que fizemos um bom trabalho na cidade. Atualmente estou afastado das atividades profissionais, mas estarei sempre à disposição para ajudar Barueri no que for necessário”, discursou José Manuel Fernandes.

