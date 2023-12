Engenheiros do Crea-SP recebem homenagem na Câmara — Câmara Municipal de Barueri

Engenheiros de Barueri estiveram no plenário da Câmara Municipal na terça-feira, 28, para receber uma homenagem pelos relevantes serviços prestados na cidade por meio do Crea-SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo), órgão que fiscaliza o exercício profissional em obras, atividades, projetos e empresas prestadoras de serviço técnico relacionado às engenharias, agronomia e geociências, além das atividades dos tecnólogos.

“Um trabalho essencial para construir uma sociedade cada vez mais segura para todos. Mais que supervisionar, o trabalho do Crea-SP é orientar e valorizar a atuação técnica, garantindo que sempre exista um profissional habilitado responsável pela atividade”, justificou o vereador Allan Miranda (PSDB), autor da Moção de Aplausos 40/2023, aprovada por unanimidade pelos vereadores em 22 de novembro.

Só em 2023, até o início de novembro, o órgão já realizou mais de 600 mil operações de fiscalização nos 645 municípios paulistas, um recorde na história do conselho. Em Barueri, foram 7.993 ações, resultando em 27 autos de infrações até 7 de novembro.

“É um órgão sério e competente, que fiscaliza com muito rigor todas as obras públicas e privadas do nosso município”, complementou Allan Miranda.

Homenageados:

Superintendente de fiscalização do Crea-SP

Maria Edith dos Santos

Chefe da equipe regional do CREA-SP/Barueri

Felipe Antonio Xavier Andrade

Presidente da Asseab (Associação Dos Engenheiros De Barueri)

Reginaldo Carlos de Andrade

Coordenador da Unaro (União Das Associações De Engenheiros da Região Oeste)

João Batista Missé Junior

Agentes fiscais do Crea-SP

Andreia Alessandra Vasconcellos

José lvanildo Cândido Sousa

Laudemir da Silva Landin

Valter da Silva Balboa