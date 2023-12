Juíza Anelise Soares recebe título de cidadã barueriense — Câmara Municipal de Barueri

A juíza de direito Anelise Soares é a mais nova cidadã benemérita de Barueri. A entrega da honraria aconteceu na sexta-feira, 1º, em sessão solene realizada no Fórum da cidade, e contou com a presença de autoridades locais e membros do Poder Judiciário.

O vereador Fabião (PSDB), autor da homenagem, presidiu a sessão e destacou a biografia da magistrada e também sua atuação em Barueri, o que justificou a concessão do título de cidadã benemérita.

O parlamentar lembrou que o Projeto de Decreto Legislativo 002/2019, que concedeu o título a Anelise Soares, foi aprovado pela Câmara Municipal de Barueri em 2019, mas só neste ano foi possível fazer a entrega com uma solenidade à altura da juíza.

“Nossa intenção era entregar este título na sessão solene de aniversário da cidade, em 2020, mas aí veio a pandemia e tivemos que adiar os planos”, disse o vereador. “Mas as coisas acontecem no momento certo e hoje felizmente estamos todos aqui para celebrar a carreira e a vida de uma pessoa tão importante para nossa cidade. A doutora Anelise é merecedora desta homenagem e de muito mais”, finalizou Fabião.

Bastante emocionada, a magistrada agradeceu pelo título de cidadã barueriense. “Que magnífica homenagem recebo nesta data. É uma honraria generosa, gentil e maior que meu merecimento. Sou muito grata ao vereador Fabião e a seus pares, por entenderem que faço jus ao título de cidadã barueriense”, discursou Anelise Soares.

A juíza lembrou das dificuldades que encontrou no prédio onde funcionava o Fórum de Barueri em 2009. “Mas o ambiente sempre foi muito gostoso e prazeroso, graças às pessoas que trabalharam comigo”, disse.

Carreira

Anelise Soares integra a magistratura desde 2000, quando foi aprovada em concurso público. Atua principalmente nas áreas do direito civil, da família e de sucessões. No início de carreira, na posição de Juíza Substituta, atuou nas comarcas de Osasco, Carapicuíba, Jandira e Taboão da Serra. Foi também juíza de direito nas comarcas de Miguelópolis, Caraguatatuba, Praia Grande e Barueri, onde trabalhou por 14 anos e ocupou o cargo de diretora do Fórum da cidade.

Cursou especialização em direito empresarial e em estudos aprofundados em Direito de Família e Sucessões. É autora do audiolivro Tudo o que Você Precisa Saber Sobre Herança e Testamento, pela Editora Saraiva.

Assista à integra da sessão solene: