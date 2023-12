Barueri recebe prêmio em Dubai por “Inovação Urbana” 

Mais uma vez, o engajamento inovador da cidade de Barueri foi destaque internacional. No domingo, 3 de dezembro, a Prefeitura do município, por meio do Centro Inovação e Tecnologia (Cit), recebeu em Dubai o Prêmio Cidades e Assentamentos Humanos Sustentáveis.

A premiação entregue na maior cidade dos Emirados Árabes Unidos ocorreu em Fórum Global realizado na COP 28 (28ª Conferência de Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas), que reconhece as práticas sustentáveis frente a estratégias inovadoras e tecnológicas.

Inovação Urbana



Barueri participou do painel “Transformação urbana, verde, justa e inteligente: políticas, tecnologias e práticas”. Foi classificada pela “Iniciativa Global de Inovação Urbana” com o programa “Inovação Barueri”, que utiliza diversas tecnologias para promover inovação, educação, empreendedorismo e desenvolvimento socioeconômico na comunidade local.

Administrador do Cit, Jonatas Randal da Silva, lembra a indicação feita pela comissão do evento. “No ano passado, de forma remota, apresentamos o programa Inovação Barueri que usa as tecnologias disponíveis na administração para acelerar procedimentos, processos e dinamizar a relação poder público e contribuinte. O case chamou a atenção dos organizadores que nos convidaram a submeter à apreciação dos avaliadores para esse ano, resultando na alegria da premiação”, comemorou.

Modelos de gestão



O evento acontece em alusão ao Dia Mundial das Cidades (celebrado em 31 de outubro). A premiação inclui modelos diversos de gestão, como o “Global Green City, Global Smart City, Global de Assentamentos Humanos em Planejamento e Design e também de Contribuição para Assentamentos, Modelo Verde Global Comunidade (edifícios), Modelo Global de Tecnologia Verde, Modelo Verde Global Economia, Modelo Global de Restauração e Proteção Ecológica.