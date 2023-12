Estudantes de direito fazem simulação de sessão na Câmara — Câmara Municipal de Barueri

Uma turma do quinto ano de direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie simulou na Câmara Municipal de Barueri na noite de quarta-feira, 8. A atividade, coordenada pela professora Marina Zago, ocorreu no plenário Wagih Salles Nemer e integra o Projeto Clínica Legislativa, pela disciplina de prática jurídica.

Na simulação, os 23 alunos apresentaram cinco projetos de lei abordando temas atuais sobre a realidade de Barueri, como cidadania, assistência social, imigração e inclusão da pessoa com deficiência e transtornos mentais ocultos.

A sessão foi presidida pelo aluno Gabriel Favero, tendo como vice-presidente a aluna Luiza de Andrade. Integraram também a mesa diretora, ao lado da professora, dois servidores da Câmara: Rogério Ferraciolli, representando a Procuradoria-Geral, e Glauce de Oliveira Alves, coordenadora-geral da Escola do Parlamento.

“A atividade proporcionou aos alunos uma oportunidade de conhecerem mais sobre o legislativo e refletirem sobre outras formas de atuação profissional na carreira jurídica. Além disso, os projetos apresentaram temáticas sociais, o que permitiu aos estudantes pesquisar e analisar situações reais e avaliar o papel do profissional de Direito diante das problemáticas expostas. A atuação dos alunos como vereadores foi brilhante. Eles discutiram os projetos, fizeram oposição e se posicionaram a favor. Foram momentos de argumentação e de debate, primordiais para a prática jurídica.

Essa foi a terceira experiência de estudantes do Mackenzie com o Poder Legislativo de Barueri. No primeiro semestre, os alunos simularam uma reunião da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara Municipal.

O objetivo do projeto Clínica Legislativa é apresentar aos estudantes o universo legislativo enquanto possível via de atuação profissional, fomentando o exercício da cidadania e da democracia.