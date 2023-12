Alunas da Secretaria da Mulher criam bonecas e doam para crianças do PS Infantil 

Confeccionar bonecos de tecido para distribuir às crianças que comparecem ao Pronto Atendimento Infantil de Barueri, foi uma ideia que surgiu nas rodas de conversa do projeto “Meninas de Expressão”, realizado dentro da Secretaria da Mulher. Com o nome de “Confeccionar para Doar Amor”, trata-se de um trabalho artesanal feito pelas mulheres que participam das rodas de conversa e das aulas de Expressão Corporal.

Dança como autorresgate



Nas aulas oferecidas na Secretaria da Mulher, o objetivo é resgatar a menina que tem em cada mulher. A menina alegre, a fluida, aquela que muitas vezes é guardada dentro de uma pessoa triste e machucada pelo sofrimento.

“Esse projeto é resultado da conquista da autoestima das mulheres que chegam aqui com muitos problemas de aceitação, entre outros. Nos grupos de conversa, eu faço com que as participantes brinquem, cantem, dancem. Lá, as alunas de todas as idades, que são casadas, ou separadas, ou solteiras, ou viúvas, encontram amigas para viajar, passear, para mudar e melhorar. Eu digo que a dança é muito mais do que só girar, ela alimenta a menina que nos habita. Com ela, ficamos destemidas. Então, a dança tem esse poder de trazer de volta a alegria de viver, e essa alegria cura e transborda tanto que precisa ser distribuída”, declara a professora de Expressão Corporal, Rita Nogueira Santana, que há mais de 30 anos se dedica a espalhar arte, movimento e aceitação do corpo.

“Confeccionar para Doar Amor”



No projeto “Confeccionar para Doar Amor”, aberto para mais de 150 mulheres, muitas participam, doando material ou confeccionando ativamente as bonecas que se transformam em mini dançarinas.

“Todos os anos, nós nos reunimos no Pronto Atendimento Infantil e distribuímos os bonecos às crianças presentes na entrada da unidade de saúde. Este ano, nós estamos finalizando 200 unidades, que serão distribuídas antes do Natal”, revela Rita.

Apresentação de dança



O grupo de dança Meninas de Expressão já reuniu 135 mulheres que se apresentaram para um público de cerca de mil espectadores no último dia 4 de novembro. Neste mês de dezembro, no dia 21, às 20 horas, no Centro de Eventos, que fica na rua Sebastião Davino dos Reis, 678 – Vila Porto, o grupo apresentará o espetáculo “Sob a Pele”.