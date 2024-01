Castração gratuita de pets: agendamento será no dia 10 de janeiro

Na quarta-feira (dia 10 de janeiro de 2024) acontece o agendamento para castração gratuita de cães e gatos com Registro Animal de Barueri. As vagas serão disponibilizadas exclusivamente on-line, a partir das 8h, no Portal Pet. As vagas costumam acabar rápido devido ao sucesso da iniciativa e qualidade do procedimento realizado, por isso recomenda-se acessar o sistema logo cedo para garantir a vaga.

A ação fica a cargo da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema) por meio do Centro de Proteção ao Animal Doméstico (Cepad). As vagas limitam-se a 250, divididas em 80 para caninos fêmeas, 60 para caninos machos, 60 para felinos fêmeas e 50 para felinos machos.

O local, a data e o horário da cirurgia serão informados após o agendamento.

Condições



O tutor precisa ter em mãos o número do Registro Geral Animal (RGA), no qual deverão estar vinculados seu CPF e um endereço de e-mail válido. O RGAo é obrigatório para animais residentes em Barueri. O cadastro de animais que não pertençam ao município é considerado crime previsto na legislação penal brasileira.

Para passar pelo procedimento o animal precisar ter idade mínima de sete meses e máxima de sete anos e estar em boas condições de saúde. Fêmeas prenhas não podem ser castradas.

No dia da castração



É obrigatório apresentar, no dia da castração, a ficha de agendamento impressa e preenchida. No documento também constam as orientações pré-cirúrgicas, que devem ser seguidas à risca.

O animal não passará por cirurgia caso a equipe o considere inapto para tal. Animais que não tenham sido devidamente agendados não serão atendidos.

Demais orientações



Deverá permanecer no local somente uma pessoa maior de 18 anos com condições de conter o pet, de preferência o tutor do pet. Caso a pessoa tenha mais de um animal, deverá solicitar apoio. O tutor ou responsável precisa ter conhecimento sobre o histórico clínico e de vida do animal.

Pessoas menores de 18 anos não poderão permanecer no local.

Os cachorros devem ser conduzidos por guia e trajados com coleira e focinheira. Já os gatos, devem ser transportados em caixas apropriadas.