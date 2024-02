Projetos Sala Maker e Wit estão com inscrições abertas

A Secretaria de Educação de Barueri está com inscrições abertas para novas turmas do Projeto Sala Maker e dos Núcleos Wit 2024. Alunos da rede municipal do Ensino Fundamental já podem garantir a sua vaga nos cursos, que agora têm duração anual, pelo e-mail institucional do estudante até o dia 23 de fevereiro.

Sala Maker



No projeto Sala Maker os alunos têm contato com ambientes criativos e tecnológicos que dão acesso a impressoras 3D, equipamentos de robótica, automação, dentre outras ferramentas.

Novidade



A novidade para este ano é que o Projeto Maker agora tem duração de um ano e ganha novas categorias, dividindo-se em quatro níveis:

. Kids I – para estudantes do 2º e 3º anos;



. Kids II – para estudantes do 4º e 5º anos



. Junior – para estudantes do 6º ao 9º ano;



. Teen – Para os alunos que já concluíram o Junior.

Polos Maker



As aulas e atividades da Sala Maker acontecem em mais de 30 unidades da rede municipal de ensino. Saiba qual é a unidade mais próxima clicando AQUI.

Wit



Para estudantes do 5º ao 9º ano, os cinco cursos oferecem ambientes computacionais que proporcionam aos alunos experiências imersivas com as tecnologias:

. Metaverso – busca replicar a realidade por meio de dispositivos digitais. Sua principal característica é a integração e o compartilhamento de dados e sistemas;



. Ambientes inteligentes – conexão do digital a objetos, otimizando o dia a dia;



. Comunicação Digital – que abrange Design Gráfico, Edição de Vídeos e Áudios e Chroma Key;



. Inteligência Artificial – que busca simular a inteligência humana em máquinas;



. Oficina de Games – o aluno aprende sobre design de Games, Storytelling e Gamificação.

Novidades Wit



Agora os alunos podem se inscrever em vários cursos ao mesmo tempo. Saiba quais são os Polos Wit, clicando AQUI.