Barueri reúne mentes inovadoras no Centro de Eventos

A primeira edição do “Innovation Summit Barueri” 2024, realizada na segunda-feira, dia 4, reuniu mentes inovadoras no Centro de Eventos, na Vila Porto. Considerado como maior da região, o evento foi promovido com palestras e painéis simultâneos em dois palcos pela Sociedade Brasileira de Inovação (SBI) em parceria com a Prefeitura de Barueri, por intermédio do Centro de Inovação e Tecnologia (CIT).

O evento foi prestigiado por autoridades locais e teve como público-alvo estudantes, empresários, profissionais de tecnologia e demais interessados. Além de reunir, buscou conectar pessoas que pensam em ferramentas de inovação com o objetivo de impulsionar os vários segmentos de mercado, em especial o de tecnologia de Barueri e região.

Quem foi ao Innovation Summit Barueri 2024 participou de debates sobre as tendências e o futuro da inovação no Brasil, de workshop e de uma exposição inspiradora mostrando o futuro do setor.

Temas abordados



A programação teve o Workshop “Criatividade nível hard” conduzido pelo casal Helena e Stefano Levorato, CEO e COO da Sociedade Brasileira de Inovação, e as seguintes palestras: “IA a partir de agora: o que vem pela frente”, com Marcel Nobre; “Conectando caixas: não é sobre pensar fora da caixa”, ministrada por Stefano e Helena Levorato; “Liderar para inovar”, com Fernando Seabra; “O manual do jovem de sucesso: inovar com propósito”, tema abordado por Vinícius Bueno; e “Crypto frontier: desvendando o universo blockchain”, com Helena Margarido.

Quanto aos painéis de debates, foram abordados os seguintes temas: “O futuro do trabalho: o que esperar nos próximos anos”, por Renato Grau, Sabina Deweik, José Braga e Alexandre Abdala; “C-Level Innovation: como construir uma cultura de inovação”, por George Garrido, João Cantarino, Arthur Santis e Luiz Calado; e “Seja quem quiser, faça o que quiser: Gaming 2.0”, por Pedro Daltro, Bak, Celorde e Vinícius Bueno.

No palco de painéis de debates, o “Innovation Summit Barueri” 2024 teve também: “Web 3.0: as oportunidades do novo ecossistema online”, com Tim Balabuch, Gilberto Albuquerque e George Garrido; “Cybersecurity 360: protegendo o futuro digital”, conduzido por Priscila Palis, Andrey Coelho e Jackeline Carvalho; e “Metaverso: oportunidades reais de negócios”, tema abordado por Luiz Calado e Nathalia Locks.

Polo de inovação



A CEO da SBI, Helena Levorato, destacou que Barueri é um polo de inovação, um dos maiores PIBs do Brasil. “É uma cidade que tem mais de 60.000 empresas, sendo a maioria voltada à tecnologia. Por isso é importante reunir essas mentes inovadoras para valorizar os seus negócios. Trouxemos um evento para que as pessoas pudessem fazer network, se conectar, conhecer um pouco do cenário de inovação da região, porque observamos que todos os eventos de inovação são fora daqui. Preparamos, então, uma programação com discussões entre profissionais superconhecidos no mercado, com o objetivo de fomentar a inovação na região”.

Conectividade



Barueri possui um ecossistema de inovação que sedia diversas multinacionais, startups, incubadoras, aceleradoras e coworkings. De acordo com o administrador do CIT, Jonatas Randal, o município vem se destacando no cenário nacional e que a ideia do “Innovation Summit Barueri” 2024 é usar a conectividade.“Trazer as empresas para a gente começar a falar sobre a vocação da cidade. Hoje Barueri é uma cidade de serviços e boa parte na área de tecnologia. É visto como um município pujante na área da tecnologia, o que atrai empresas de inovação. Barueri é a esquina do mundo, onde uma empresa sediada na cidade acaba chamando outra para eventos como esses”.