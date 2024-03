Encenação da Paixão de Cristo passa a fazer parte do calendário oficial de Barueri — Câmara Municipal de Barueri

O plenário da Câmara Municipal de Barueri aprovou, na sessão de terça-feira, 27, a inclusão da Encenação da Paixão de Cristo no calendário oficial de eventos do Município de Barueri. A tradicional peça teatral é apresentada durante as celebrações da igreja católica na Semana Santa.

De acordo com o Projeto de Lei 06/2023, a Secretaria de Cultura e Turismo ficará responsável por organizar e divulgar o evento.

Para o autor da matéria, o projeto é benéfico não só no aspecto religioso, mas também um importante impulsionador da cultura na cidade. “É um evento bonito, e que incentiva, fomenta e amplia a cena cultural da nossa cidade. O espetáculo ajuda a revelar novos talentos nas artes cênicas, proporcionando à população apresentações de qualidade, dentre tantos outros benefícios”, justificou o vereador Toninho Furlan (PDT)

Paixão de Cristo

A Paixão de Cristo é uma importante celebração dentro do calendário das festividades culturais e religiosas do povo cristão em todo o mundo. As manifestações representam a crucificação de Jesus Cristo, na sexta-feira que antecede a Páscoa e sua ressureição no terceiro dia, domingo.

