Câmara presta homenagem a liderança socioambiental — Câmara Municipal de Barueri

A Câmara Municipal de Barueri homenageou, na sessão de terça-feira, 20, a líder socioambiental Jordânia Pereira da Silva Alves por seu trabalho à frente da Cooperativa Unindo Forças. A Moção de Aplausos 01/2024, foi aprovada por todos os vereadores no dia 15 de fevereiro.

Natural de Barra do Rocha, Bahia, Jordânia mora em Barueri há mais de 32 anos. Com 55 anos de idade, casada e mãe de quatro filhos, ela se destaca por sua contribuição à comunidade local.

Sua iniciativa empreendedora surgiu de forma inesperada enquanto trabalhava como lavadeira. Ao se incomodar com a fuligem de queimadas próximas, Jordânia decidiu reutilizar pallets que estavam sendo queimados para criar móveis e objetos decorativos. Essa ideia culminou na fundação da cooperativa, que se dedica ao artesanato em marcenaria com madeira reciclada, principalmente pallets, gerando emprego e renda para dezenas de famílias no bairro do Vale do Sol.

Recentemente, Jordânia se formou em Serviço Social e passou a dar palestras sobre sustentabilidade, empreendedorismo e reciclagem em toda a região.

Para o vereador Keu Oliveira (PRD), autor da moção, a história de Jordânia é um exemplo de como a paixão pelo artesanato pode ser combinada com práticas sustentáveis para criar um impacto positivo na comunidade. “Ela é conhecida em toda cidade, por conta do trabalho tão bonito que desenvolve em Barueri. É uma mulher trabalhadora e digna de toda homenagem, porque ela transforma a vida da comunidade e das famílias que atuam na cooperativa”, ressaltou o parlamentar.

Sobre a Cooperativa

A Cooperativa Unindo Forças é um projeto que une artesanato em marcenaria, inclusão social e reciclagem. Fundada em 2006 e localizada no bairro Vale do Sol, a cooperativa nasceu com objetivo de gerar renda, contribuir com o meio ambiente e contribuir com a comunidade.

