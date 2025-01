O guarda municipal Henrique Marival de Sousa, responsável por assassinar o secretário-adjunto de Segurança de Osasco, Adilson Custódio Moreira, dentro da prefeitura municipal, foi transferido para a penitenciária de Tremembé, no interior do estado de São Paulo. #CNNBrasil

Inscreva-se no canal da CNN Brasil no YouTube.

ACOMPANHE A CNN BRASIL TAMBÉM NAS OUTRAS PLATAFORMAS:

Site:

Podcasts:

Newsletters:

Facebook:

Twitter:

Instagram:



Você pode assistir este vídeo diretamente no Youtube