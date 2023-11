Cruzeiro enfrenta Athletico com torcida, após STJD aceitar recurso

O Cruzeiro recebe o Athletico-PR na próxima quinta-feira (30), no Estádio Mineirão, com portões abertos ao público, o que não ocorria desde o último dia 16, quando o clube foi punido preventivamente pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Nesta terça (28), no entanto, o STJD aceitou parcialmente o pedido de recurso feito pelos clubes, solicitando a reconsideração da proibição da presença de torcida nos estádios.

Cruzeiro e Coritiba recorreram da punição preliminar após o STJD adiar para a próxima segunda (4) o julgamento dos incidentes na Vila Capanema no último dia 11, pela 34ª rodada do Brasileirão. Inicialmente, o julgamento ocorreria na última segunda (27).

O Cruzeiro vai contar com sua torcida no jogo contra o Athletico-PR! 🏟 💙 Atendendo a uma solicitação de reconsideração do Cruzeiro, o STJD acatou o pedido para autorizar a presença de torcida na partida contra o Athletico-PR nesta quinta-feira. O compromisso válido pela 36ª… pic.twitter.com/8hsFMyfUWf — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) November 28, 2023

Na decisão de hoje (28), o vice-presidente do STJD Felipe Bevilacqua “manteve a interdição nos lugares destinados às torcidas organizadas, sendo pelo Coritiba o anel inferior no Couto Pereira e pelo Cruzeiro o setor denominado amarelo no Mineirão”.

O despacho reitera ainda que segue proibida o “ingresso/presença/permanência de torcidas Organizadas do Coritiba, Império Alviverde e Mancha Alviverde e do Cruzeiro, Máfia Azul e Pavilhão Independente concernente na responsabilidade das equipes Requerentes de NÃO permitir o ingresso de qualquer indivíduo que esteja trajando vestimentas, equipamentos, acessórios e outros, com referência às torcidas citadas”.

Invasão de campo e pancadaria

No último dia 11, nos minutos finais do duelo contra o Inter na Vila Capanema, Robson marcou o gol da vitória do Coxa. Logo depois, torcedores pularam o alambrado, invadiram o gramado e deram início a uma briga generalizada, que só foi contida após a intervenção da Polícia. A partida ficou interrompida durante 30 minutos e depois foi retomada até o apito final, sete minutos depois.