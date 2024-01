Retrô-PE e Asa-AL avançam nos pênaltis na Pré-Copa do Nordeste

Começou na tarde deste sábado (6) a disputa pelas últimas quatro vagas para a etapa principal da Copa do Nordeste, a fase de grupos, que já tem 12 clubes garantidos. Os primeiros a se classificarem à segunda fase eliminatória da etapa preliminar (Pré-Copa do Nordeste) foram dois times visitantes, que venceram na cobrança de pênaltis, após empatarem em 1 a 1 no tempo normal. O Retrô-PE ganhou por 4 a 2 do Confiança-SE, na Arena Batistão, em Aracaju. Também fora de casa, em Fortaleza, o ASA-AL levou a melhor sobre o Ferroviário-CE, por 3 a 0 nas penalidades. Ao todo, a Pré- Copa do Norderte, reúne 16 times.

Outros seis classificados serão definidos até o final deste domingo (7). Todos voltarão a campo no próximo fim de semana para a segunda e fase eliminatória (mata-mata em jogo único). Mais uma vez, se os jogos terminarem empatados, haverá disputa de pênaltis. Os quatro vencedores ganham o direito de disputar a fase de grupos da Copa do Nordeste, principal competição regional de futebol do país, que ganhou o apelido de Lampions League, em alusão à Liga dos Campeões da Europa.

Dos clubes já assegurados na fase de grupos do torneio nordestino, nove carimbaram a vaga ao conquistarem os títulos estaduais de 2023 (América-RN, Bahia, CRB, Fortaleza, Itabaiana, Maranhão, River, Sport e Treze), e o restante via ranking nacional de clubes da CBF (Ceará, Náutico e Vitória).

A Copa do Nordeste abre oficialmente o calendário do futebol brasileiro. A disputa começa em 7 de fevereiro e vai até 9 de junho.