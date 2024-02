Educação de SP libera investimento de R$ 257 milhões para reparos em 445 escolas

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) vai investir cerca de R$ 257 milhões em reparos de 445 escolas da rede estadual. Trata-se da primeira etapa de revitalizações de menor porte, realizadas por meio da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), com previsão de conclusão ainda no primeiro semestre de 2024.

As revitalizações serão realizadas por meio de licitação específica, que prevê apenas pequenos serviços de engenharia e permite, assim, atender de uma só vez a um número significativo de escolas em todo o Estado. A meta é reformar 1.200 escolas até o fim de 2024.

As reformas serão executadas em unidades escolares localizadas em 179 municípios do Estado. Ao todo, mais de 226 mil estudantes serão beneficiados com as obras de reparos em alvenaria, impermeabilizações, esquadrias metálicas e de madeira, cobertura, telhados, instalações elétricas e hidráulicas, forros, revestimentos, pisos, pinturas, muros e manejo arbóreo.

“Trabalhamos constantemente para encontrar soluções para as demandas de infraestrutura da educação paulista, otimizando tempo e recursos. Poder viabilizar tantas reformas simultaneamente em todo o estado é gratificante e, também, fundamental para oferecer um ambiente adequado e confortável à comunidade escolar”, afirma Jean Pierre Neto, presidente da FDE.

Balanço de obras

O governo de São Paulo entregou 878 obras em escolas e creches de janeiro a dezembro de 2023. No ano passado, foram investidos R$ 746 milhões, que beneficiaram 478 mil alunos com reformas de quadras, cozinhas, refeitórios e salas de aula, além da revitalização de fachadas e intervenções em telhados e adequações de acessibilidade. Também foram construídas 26 creches, com orçamento de mais de R$ 47,2 milhões, e criadas mais de 3 mil novas vagas.