Governador entrega escola reconstruída em menos de um ano em São Sebastião

O início do ano letivo na rede estadual foi marcado pela reconstrução da escola Plínio Gonçalves de Oliveira, em São Sebastião. A unidade na região de Juquehy havia sido parcialmente destruída durante chuvas extremas em fevereiro de 2023 e, nesta quinta-feira (15), foi reinaugurada pelo governador Tarcísio de Freitas. A escola vai atender diariamente mais de 630 alunos ao longo dos próximos meses, dos quais 255 são da rede estadual e 380 matriculados no ensino municipal.

“Nós temos uma equipe maravilhosa e eu quero cumprimentar todos os professores e colaboradores da Secretaria da Educação. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, que é um trabalho de amor”, afirmou Tarcísio. “A escola reconstruída é um grande equipamento que vai deixar um grande legado. Nós não vamos parar de trabalhar em São Sebastião e no Litoral Norte. O que a gente quer é que a educação seja um instrumento de transformação para fazer a diferença.”

A cerimônia também reuniu a primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, os secretários estaduais Renato Feder (Educação) e André Porto (Gerência de Apoio do Litoral Norte), diretores da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) e o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, além de deputados, vereadores, autoridades municipais, dirigentes escolares, professores, alunos e seus familiares.

Vinculada à Secretaria da Educação do Governo de São Paulo, a FDE concluiu a reconstrução da escola estadual Plínio Gonçalves de Oliveira, em São Sebastião. A obra recebeu investimento de R$ 13,1 milhões e foi executada em apenas oito meses, o que representa um terço do previsto para obras do mesmo porte.

Além da entrega em tempo recorde, a reconstrução da escola teve redução de mais de 40% na previsão inicial de custos, que girava em torno de R$ 22 milhões. O uso de estruturas modulares e o aproveitamento de uma parte da construção já existente foram fatores determinantes para a dedução no valor total da obra.

O novo projeto contou com duas frentes de atuação: obras estruturais e de áreas de uso comum dos alunos, construídas em alvenaria, além das salas de aula e laboratórios pré-fabricados em módulos de madeira engenheirada, material que oferece mais conforto térmico e acústico aos ambientes.

A edificação da antiga escola municipal Nair Ribeiro foi parcialmente demolida e teve a área incorporada à unidade estadual com novos vestiários, banheiros e refeitório em alvenaria. O projeto também foi executado com dispositivos de segurança contra desastres, como um muro de gabião e espaços de afastamento entre a área de vivência e as salas de aula.

Para o secretário da Educação, a entrega da escola no início do ano letivo é motivo de orgulho. “Poder entregar esta escola é motivo de orgulho e satisfação. Gerações e gerações vão ser educadas aqui e prosperar nesta escola maravilhosa que é a Plínio Gonçalves de Oliveira. Hoje é um dia de festa, e o Governo de São Paulo reforça o compromisso com a educação”, disse Renato Feder.

De acordo com Vinicius Faraj, diretor de obras e serviços da FDE, é muito gratificante ver a obra concluída. “Nossa equipe trabalhou duro aqui para que a escola ficasse pronta a tempo. É inigualável a sensação de dever cumprido.”

Na solenidade, o Governo de São Paulo também anunciou a construção de uma nova sede para a escola municipal Professora Nair Ribeiro de Almeida. O projeto seguirá o mesmo modelo da unidade estadual entregue nesta quinta, com previsão de investimento de R$ 44 milhões de reais — R$ 34 milhões do Estado e R$ 10 milhões pela Prefeitura de São Sebastião. A nova escola deverá ser entregue em fevereiro de 2025 para atendimento a 700 alunos do Ensino Fundamental e 200 crianças na creche.

Escola multiuso

A nova escola integra a rede estadual com o Programa Ensino Integral (PEI) para atendimento a 255 alunos do ensino médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos). Os estudantes do período integral terão aulas das 13h25 às 20h35, e os da EJA vão estudar das 19h às 23h.

Em caráter excepcional, alunos da antiga escola municipal Nair Ribeiro vão estudar na unidade estadual até que a construção da nova sede própria seja concluída. Assim, a Plínio Gonçalves de Oliveira também vai receber 380 alunos do ensino fundamental da rede de São Sebastião, com aulas entre 7h e 12h35.

Estrutura

A nova estrutura da escola Plínio Gonçalves de Oliveira conta com 4 mil m2 de área construída, 12 salas de aula, quatro laboratórios – de culinária, biologia, tecnologia da informação e química –, cozinha, refeitório, banheiros e vestiários de alvenaria.

As salas de aula foram planejadas prevendo mobiliário apropriado e portas nas quatro laterais da edificação para dialogar com um modelo ativo de aprendizagem. Uma quadra poliesportiva coberta também fará parte do complexo escolar, com entrega prevista para o próximo mês de julho.