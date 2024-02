Governo de SP oferece mais de 70 mil vagas para cursos gratuitos de música

O Guri – programa de educação musical da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura – abriu novas matriculas até o dia 22 de março. Ao todo são mais de 70 mil vagas distribuídas em 400 polos de ensino em todo o estado de São Paulo. Todas as atividades do Guri são gratuitas. Os interessados devem entrar em contato diretamente com o polo de sua preferência.

Para participar do programa, não é preciso ter conhecimento musical e nem possuir instrumento. O Guri oferece cursos regulares de iniciação musical (de 6 a 9 anos).

Já o curso sequencial (10 a 18 anos) oferece a oportunidade de aprender a cantar ou a tocar um instrumento de forma fundamentada e consistente. Nesta modalidade, as alunas e alunos podem optar por uma diversidade de instrumentos como: violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico, flauta doce, flauta transversal, clarinete, saxofone, oboé, fagote, trompete, trompa, trombone, tuba, eufônio, percussão, bateria, guitarra, contrabaixo elétrico, piano, teclado, acordeão, cavaquinho, bandolim, viola caipira, violão de sete cordas, violão tenor, violão, além de canto.

Alguns polos oferecem ainda o curso de Iniciação Musical para Adultos, voltado para maiores de 18 anos.

Para realizar a matrícula é necessário comparecer diretamente no polo em que deseja estudar, acompanhado pelo responsável, portando os seguintes documentos: certidão de nascimento ou RG (original e cópia); comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar; RG do responsável (original e cópia), uma foto 3×4 recente e comprovante de endereço para consulta.

A oferta de cursos e instrumentos varia de acordo com cada polo. A lista completa dos cursos, endereço e telefone de cada polo pode ser acessada pelo site do Guri. É recomendado ligar e checar os dias e horários de funcionamento antes de sair de casa.

Polos do Guri no Interior e Litoral no site.

Polos da Capital e Grande São Paulo no site.