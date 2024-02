Governo de SP realiza antecipação de R$ 205 milhões para o combate à dengue

O Governo de São Paulo antecipou o pagamento de R$ 205 milhões do IGM SUS Paulista (Incentivo à Gestão Municipal) para suporte aos 645 municípios paulistas, no enfrentamento às arboviroses urbanas, sobretudo à dengue, que registrou 51.175 casos no estado até o dia 15 de fevereiro.

O pagamento, anteriormente previsto para ocorrer em maio de 2024, faz parte das ações contra a dengue anunciadas pelo Centro de Operações de Emergências (COE), coordenado pela Secretaria de Saúde de São Paulo (SES).

Os recursos financeiros foram transferidos pela SES aos municípios na modalidade “fundo a fundo”, destinada à cobertura das ações e serviços de saúde implementados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, cujos valores da primeira parcela do componente fixo são apresentados na tabela de pagamento da antecipação do IGM SUS Paulista

Os recursos provenientes do programa IGM SUS Paulista se somam às medidas de intensificação de suporte aos municípios. Além disso, se necessário e após avaliação técnica, equipamentos portáteis e pesados podem ser disponibilizados para a utilização nas cidades. Esse trabalho será apoiado pela Defesa Civil Estadual, que também intensificará em parceria com as Defesas Civis Municipais o trabalho de visita às residências e orientação aos cidadãos em todo o Estado.

Para verificar o quanto foi repassado para o combate à dengue em cada município, basta somar os valores das duas tabelas publicadas nas resoluções SS 18 e 20, com o detalhamento da antecipação do IGM e de recurso complementar, que podem ser acessadas aqui.

Treinamento para Defesa Civil

Ainda como parte das ações emergenciais, o Centro de Controle de Doenças (CCD) da SES-SP promoveu um treinamento para a Defesa Civil dos Estados de Paraná (PR), Mato Grosso do Sul (MT) e São Paulo (SP) na quinta-feira (15). A capacitação focou em medidas de controle do vetor da dengue com técnicas seguras de trabalho. O evento foi transmitido online e pode ser acessado pelo link: https://www.youtube.com/live/_KlXMZH7Vxw?si=GFg_zfQLy9iBHOvV