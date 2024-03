Governo de SP inicia reforma nas estruturas da travessia São Sebastião-Ilhabela

Após a entrega dos novos flutuantes e passarelas de embarque na estação Vicente de Carvalho, no Guarujá, a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) dá início à reforma dos equipamentos da travessia São Sebastião-Ilhabela.

De acordo com o Departamento Hidroviário (DH), serão reformados os flutuantes metálicos, os dolfins de costagem e manobra (que são estruturas de atracação e amarração das embarcações), passarelas de pedestres e pontes mistas de embarque e desembarque. O investimento é de R$ 6,9 milhões em cada margem. A previsão é a de que os trabalhos estejam concluídos em até seis meses.

“Esta é mais uma ação entre as medidas de curto, médio e longo prazo que anunciamos no ano passado para todo o sistema de travessias litorâneas do estado”, afirma a secretária Natália Resende. “Somente a travessia São Sebastião – Ilhabela vai contar com investimentos de R$ 31,7 milhões”, acrescenta, referindo-se às intervenções para a modernização da frota. Outros R$ 48,8 milhões serão usados em dragagem, drenagem e para a reforma dos flutuantes, entre outros itens.

“Estas reformas têm o objetivo de garantir aos usuários da travessia São Sebastião/Ilhabela um serviço ainda mais seguro, confortável e ágil. É uma demanda histórica que estamos atendendo”, acrescenta a diretora do DH, Jamille Consulin.

Durante o período das obras, vale ressaltar, podem ocorrer interdições parciais dos flutuantes atuais, com diminuição da capacidade operacional. Com isso, consequentemente, haverá impacto nos tempos de espera nas filas já que menos espaços de atracação de balsas estarão disponíveis. De acordo com dados de janeiro de 2024, a travessia entre São Sebastião e Ilhabela recebe diariamente cerca de 5.752 pedestres, 761 ciclistas, 793 motos e 5.278 veículos, totalizando um volume diário médio de 12.584.

As equipes da travessia estarão empenhadas em agilizar ao máximo o embarque e desembarque de veículos, e a orientação é que os usuários programem antecipadamente a viagem, acompanhando as condições do serviço pelo site https://semil.sp.gov.br/dh/travessias/ e pelo telefone 0800 7733 711.

Próximos investimentos

Seguindo o contínuo planejamento e execução de ações de melhorias para o sistema de travessias como um todo, a Semil planeja investir R$ 243 milhões em reforma de embarcações, modernização de terminais e aquisição de 50 motores ao longo deste ano, visando à melhoria operacional e modernização dos equipamentos. Outras medidas para ampliar a qualidade nos serviços contínuos em fase de pré-licitação e instrução processual, o que inclui manutenção naval e contratação de empresa para gestão de trânsito, organização da fila da balsa e pesagem de veículos pesados.