Desenvolve SP oferece vantagens ainda melhores para empreendedoras no mês da mulher

Lançadas no Dia Internacional da Mulher em 2023, as linhas de crédito Desenvolve Mulher e Mulher Sustentável completam um ano e, agora, contam com taxas ainda mais vantajosas.

Financiamentos de até R$ 200 mil solicitados até 31 de março por micro, pequenas e médias empresárias terão incidência de Selic + 0 (zero)% de juros — assim que aprovados pela Desenvolve SP – agência de fomento ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do governo do Estado de SP.

Além de democratizar o acesso ao crédito, incentivar a inovação, gerar desenvolvimento sustentável, emprego e renda, a Desenvolve SP segue com a missão de impulsionar cada vez mais o empreendedorismo feminino. Os pedidos de crédito são feitos sem intermediários, diretamente pelo site www.desenvolvesp.com.br.

Outra vantagem é que a cliente não precisa abrir uma conta para realizar o financiamento. Além disso, no caso de pedido para compra de equipamentos ou reforma do comércio, por exemplo, 30% do recurso liberado poderá ser usado como capital de giro para impulsionar o negócio.

Histórias de sucesso

Desde o lançamento das linhas Desenvolve Mulher e Mulher Sustentável, há um ano, a Desenvolve SP já liberou quase R$ 5 milhões em créditos nestas duas modalidades para empreendedoras.

Jacqueline Limeira, sócia do salão de beleza Spazio Due Beleza e Estética, no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo, é uma das empresárias que em 2023 procuraram a agência. Após obter o crédito, ela modernizou todo o espaço e alavancou seu negócio, com retorno significativo em apenas dois meses.

“Com a chegada da minha filha, da maternidade, eu quis montar um negócio para ter mais estabilidade e tempo.”, afirma Jacqueline. Confira essa história de sucesso.

Aplicativo expande atuação

Outro exemplo de sucesso é o de Mayara Rodrigues. Com a crédito concedido pela Desenvolve SP, a empresária modernizou as instalações e triplicou a área da central administrativa da Cevi App, aplicativo de transportes com sede em Tietê, no norte do estado.

“Temos aqui no interior vários eventos voltados às mulheres e, quando eu e minha mãe vamos, sempre fazemos questão de falar que a Desenvolve SP tem essa linha de crédito específica. Graças a Deus a Cevi sempre foi muito bem estruturada e não tivemos dificuldade nas etapas. Para qualquer empresa que estiver com tudo regularizado, eu sou testemunha e digo: não há dificuldade ou problema algum”, relata a empreendedora.

A necessidade de aumentar a base operacional da empresa veio com o sucesso do Cevi Mulher, que permite às passageiras escolherem atendimento por motoristas do sexo feminino. O aplicativo, que iniciou os serviços em 2019 em duas cidades, conta hoje com colaboradores em 12 municípios da região.

Empreendedorismo tecnológico

A participação feminina à frente de empresas do setor de tecnologia e inovação ainda é tímida. Apenas 5% das startups no Brasil são fundadas exclusivamente por mulheres. O índice é um pouco maior e chega a 10% se contabilizadas as startups cofundadas pelo público feminino, segundo estudo conjunto das empresas Distrito, Endeavor e B2Mamy.

As linhas de crédito Desenvolve Mulher e Mulher Sustentável foram lançadas pela Desenvolve SP como incentivo à mudança desse cenário, para atender empreendedoras e estimular o crescimento de micro, pequenas e médias empresas administradas por mulheres. São R$ 50 milhões disponíveis e crédito pré-aprovado de até R$ 200 milhões.