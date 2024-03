150 famílias de Suzano recebem moradias subsidiadas pelo Governo de SP

O Governo de São Paulo ampliou o número de famílias de baixa renda que realizaram o sonho da casa própria. Neste sábado (9), em Suzano, foram entregues mais 150 apartamentos do programa Casa Paulista para famílias que ganham entre um e três salários mínimos. Cada uma recebeu subsídio de R$ 13 mil para a compra de moradias no empreendimento. O aporte estadual foi de R$ 1,9 milhão.

“A família escolhe o empreendimento que quer morar. Fazemos o imóvel caber no orçamento dela. Aquela família que não teria condição de comprar um imóvel com esse padrão vai ter o apoio do governo do Estado de São Paulo. Tiramos a entrada e reduzimos a prestação”, afirmou o governador.

O evento na Região Metropolitana de São Paulo teve a participação do secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, deputados, prefeitos, vereadores, gestores públicos e famílias beneficiadas pelo programa.

O conjunto habitacional Vila Ravena possui apartamentos de 41,74 metros quadrados de área útil, dois quartos, sala, cozinha e lavanderia. O empreendimento tem uma ampla área de lazer com playground, redário, salão de festas com dois pavimentos, espaço fitness, área de piquenique, além de bicicletário, horta e pomar.

O benefício às famílias é oferecido pelo programa Casa Paulista, na modalidade Carta de Crédito Imobiliário (CCI), para compra do primeiro imóvel direto com a construtora. O empreendimento foi construído pela iniciativa privada e é financiado pela Caixa Econômica Federal.

A entrega das habitações em Suzano foi a segunda do programa nesta semana. Na quarta-feira (6), Tarcísio esteve em Assis, na região de Marília, onde 331 famílias foram também atendidas pelo programa estadual, também na modalidade CCI. O investimento na ação no oeste paulista foi de R$ 3,3 milhões.

Carta de Crédito Imobiliário

O Casa Paulista, na modalidade CCI, é um programa de fomento que concede subsídios para que famílias com renda de até três salários mínimos comprem moradias em empreendimentos autorizados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, no âmbito de financiamentos Caixa-FGTS.

A demanda é aberta a todos que se enquadram nos critérios do programa e que tenham a habilitação devidamente aprovada pela Caixa. O valor do subsídio varia entre R$ 10 mil e R$ 16 mil, de acordo com a localização do imóvel. O crédito pode ser somado a subsídios federais e ao uso do FGTS no financiamento habitacional, quando disponível. Desta forma, o valor das prestações fica compatível com a capacidade de pagamento das famílias.

Com a modalidade CCI, o objetivo da gestão estadual é auxiliar no suprimento das necessidades habitacionais dos 645 municípios. Os recursos são provenientes do orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

Obras da Fatec Suzano

Também neste sábado, o governador autorizou o início das obras de construção da sede da futura Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Suzano. O Estado vai investir cerca de R$ 24 milhões na construção do prédio que abrigará a futura unidade de ensino, em terreno cedido pela prefeitura do município.

O evento também reuniu o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, Vahan Agopyan, a diretora-superintendente do Centro Paula Souza (CPS), Laura Laqaná, e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado.

As instalações serão distribuídas em um único bloco de três andares que irá abrigar 12 salas de aula, seis laboratórios – quatro de informática, um de projetos e outro de redes de computadores –, sala maker, biblioteca, salas administrativas e para docentes em regime de jornada integral. Inicialmente, a faculdade vai oferecer dois cursos superiores de tecnologia: Gestão da Produção Industrial e Redes de Computadores.

O município também conta com oferta da educação profissional na Escola Técnica Estadual (Etec) de Suzano. Implantada em 2008, a unidade tem atualmente 1.130 alunos matriculados nos cursos técnicos de Administração, Comércio Exterior, Contabilidade, Enfermagem, Química e Secretariado; e o Ensino Médio integrado ao Técnico em Administração, Meio Ambiente, Química e Secretariado.