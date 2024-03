SXSW: Casa SP supera expectativa de público em três dias do evento de inovação

Mais de 7.700 pessoas passaram pela Casa São Paulo, no South by Southwest (SXSW), em apenas três dias de programação. A expectativa de público era de 5 mil pessoas nos 4 dias de funcionamento do espaço, que é uma iniciativa do Governo do Estado.

A Casa São Paulo está chamando atenção na programação do SXSW e já recebeu a visita de diversos nomes renomados, como a futurista e especialista em tendências tecnológicas, Amy Webb, que foi uma das palestrantes mais aguardadas do evento. Além dela, a renomada artista e ativista cultural, Maria Paula, o designer e criador de marcas icônicas, Fred Gelli, e o músico e produtor de eventos culturais, Zé Ricardo, também foram conhecer as novidades do espaço.

“Estamos promovendo muitas conexões na Casa São Paulo e esse sucesso de público é resultado de todo o potencial de inovação e criatividade do Estado de São Paulo. Queremos seguir mostrando que São Paulo é para todos”, comenta Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado.

Nos 1 mil m², a Casa reúne artistas, empreendedores, líderes de negócios e entusiastas da inovação. A Casa São Paulo é uma realização do Governo de São Paulo, com organização da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e pela InvestSP – agência de promoção de investimentos ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico –, em parceria com a Gerando Falcões.

A iniciativa conta com o patrocínio da Ambev, BRF/Marfrig, Grupo CCR, por meio do Instituto CCR, Itaú e Fundação Itaú, Sabesp e Toyota. As empresas também foram destaque da programação e nos momentos de Business Talk.

A programação completa das atividades da Casa seguiu até terça-feira (12).