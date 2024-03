Estudantes têm até hoje (15) para concluir teste de nivelamento do Prontos pro Mundo

Estudantes selecionados pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) para o curso intensivo de inglês do Programa Prontos pro Mundo têm até esta sexta-feira (15) para concluir o teste de nivelamento, necessário para que eles sejam encaminhados às turmas de acordo com o seu conhecimento na língua inglesa. A participação nas aulas é determinante para a fase mais esperada do Prontos pro Mundo, a seleção de 1.000 alunos para o intercâmbio de um semestre em um país de língua inglesa.

Para fazer o teste, que deve ser realizado de forma online, cada estudante deve acessar o seu e-mail da Microsoft da Secretaria da Educação, aquele com endereço formado por números do RA, estado e seguido por @aluno.educacao.sp.gov.br, por exemplo: [email protected].

As aulas desses estudantes devem começar no dia 25 de março. Para apoiar estudantes no acesso à plataforma, a Secretaria da Educação dedicou uma equipe que está à disposição em um plantão de dúvidas. Para isso, as escolas devem acionar o professor especialista de currículo (PEC) de língua inglesa da sua Diretoria Regional de Ensino. A equipe do plantão estará disponível até sexta-feira, das 7h às 18h. O teste pode ser feito até as 23h59 do dia 15.

Intercâmbio

O intercâmbio do Programa Prontos pro Mundo terá duração de um semestre letivo, será 100% gratuito, com todos os custos e organização providenciados pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.

Entre os países de língua inglesa que podem integrar o intercâmbio do Programa Prontos pro Mundo estão Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia.

Além dos alunos, professores da rede estadual também foram selecionados para participar do programa Prontos pro Mundo. Eles poderão concorrer a 100 vagas para um intercâmbio de um mês. A lista dos professores chamados está disponível no portal da Escola de Formação dos Profissionais da Educação (Efape) e no site da Secretaria da Educação.