Etecs conquistam 10 medalhas na Olimpíada de Química do estado de SP

Estudantes de sete Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS) conquistaram medalhas na edição de 2024 da Olimpíada de Química do Estado de São Paulo (OQSP). Entre os alunos da terceira série do Ensino Médio foram duas pratas com adicional Prêmio Escola Pública: Gabriel Bombo Pierroti, da Etec Trajano Camargo, de Limeira; e Pablo Henrique Camargo dos Santos, da Etec de Campo Limpo Paulista.

“Foi muito emocionante ver nossos alunos de escola pública se destacando entre os melhores do estado. Estou muito orgulhosa!”, comemorou a diretora Lúcia Helena Matioli Motta, da Etec de Campo Limpo Paulista.

Entre estudantes da segunda série do Ensino Médio, foram conquistadas três pratas, todas por meninas: Mariana Ribeiro de Oliveira, da Etec de Taboão da Serra; Beatriz Vieira Costa e Gabriela Oliveira Sales, ambas da Etec Irmã Agostina, da Capital; com adicional Prêmio Escola Pública.

“Essas competições incentivam o aprofundamento no estudo da Química, promovendo habilidades como raciocínio lógico e pensamento crítico, além de proporcionar uma valiosa troca de experiências com outros competidores”, disse o diretor da Etec Irmã Agostina, Álvaro Mendes da Rocha.

Os estudantes de Etecs da segunda série do Ensino Médio conquistaram ainda cinco medalhas de bronze: Gustavo Abreu de Lima Galvão, da Etec Dona Escolástica Rosa, de Santos; Samuel Henrique do Prado Mendes, da Etec Raposo Tavares, da Capital; e Gabriela Rossi Caobianco, da Etec Conselheiro Antônio Prado, de Campinas.

Fecham a lista os alunos Matheus Nascimento Barbosa e Pedro Santos Portugal, da Etec Irmã Agostina, da capital, a unidade mais premiada nesta edição, com quatro medalhas conquistadas.

“Nossa escola tem uma tradição de destaque na Olimpíada, refletindo o comprometimento dos docentes, que não só transmitem o conhecimento técnico necessário, como também motivam os estudantes em aulas extras, grupos de estudo e simulados”, conta a coordenadora pedagógica Elizabel Cristina Silva Osmundo de Souza.

Promovida pela Seção Regional São Paulo da Associação Brasileira de Química, a Olimpíada 2024 foi composta por duas fases, sendo a primeira uma redação com o tema Química no Combate às Fake News, e a segunda uma prova de conhecimentos. Os vencedores foram anunciados no dia 8, em cerimônia no Centro Cultural Camargo Guarnieri, no campus Butantã, da Universidade de São Paulo (USP), com transmissão pelo Youtube.