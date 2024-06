Bibliotecas de SP têm até 30 de junho para atualizar cadastro no Estado

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, estendeu o prazo de atualização cadastral das bibliotecas e salas de leitura no Sistema Estadual de Bibliotecas de São Paulo (SisEB) até o dia 30 de junho. Os dados coletados alimentam a formulação de políticas públicas eficazes. Com informações precisas, o programa direciona recursos e ações de acordo com as necessidades das instituições.

O preenchimento e envio completo do questionário são critérios de seleção para todas as ações do sistema. O responsável pela biblioteca/sala de leitura poderá solicitar um kit de livros, com 150 exemplares, semestralmente, através da loja virtual. Será possível, ainda, participar de todas as ações e dos editais. Os dados coletados também são replicados para o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas.

Com as informações apuradas, o SisEB desenvolve ações como as capacitações para os profissionais, circulação de escritores e grupos artísticos, desenvolvimento de acervo, trocas de experiências e estudos aprofundados do campo no Seminário Internacional de Biblioteca Viva – um dos mais importantes eventos da área em toda a América Latina e uma das principais iniciativas do Governo do Estado de São Paulo para inspirar, fortalecer e transformar as bibliotecas de acesso público existentes no território paulista em equipamentos culturais de referência, abertos a toda a comunidade.

Todas as bibliotecas de acesso público (públicas, comunitárias, equipamentos vinculados ao Estado, universitária, escolar, sala de leitura, especializadas, de museus e centros de referência) paulistas são integrantes do SisEB. Desde 2014, mais de 900 bibliotecas e salas de leitura de acesso público foram cadastradas. Desde 2019, o SisEB mantém a Plataforma Bibliotecas Paulistas, uma base de dados on-line para a atualização anual das informações dos equipamentos integrantes.