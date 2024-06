USP: alimentos funcionais são benéficos à saúde e contêm valor nutricional natural

Alimentos funcionais fazem parte de nossa dieta, não são suplementos. Eles possuem propriedades benéficas à saúde, além do seu valor nutricional intrínseco. Patrícia Campos Ferraz, nutricionista, mestre em Ciência dos Alimentos pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, cita o café, chá verde, derivados de soja, grãos integrais, frutas, verduras e legumes como exemplos que contribuem para uma vida saudável, e explica seus efeitos positivos no corpo humano.

“Chá verde e café são benéficos ao sistema nervoso central, ajudando na queima de gordura, prevenção do câncer de esôfago e gástrico e regulação da microbiota intestinal. Derivados da soja tais como tofu, grãos integrais, aveia e chia são fontes de fibra, que regulam o microbioma intestinal e a função intestinal. Frutas, legumes e verduras contêm carotenoides e bioflavonoides benéficos à saúde. A soja ajuda a reduzir o colesterol ruim, o LDL e os sintomas da menopausa. Espinafre e couve auxiliam na redução do risco de degeneração macular e de catarata. Maçã previne trombose, eventos cardiovasculares e câncer de pulmão. Óleo de linhaça, nozes, amêndoas, castanhas e azeite de oliva têm vários tipos diferentes de ácidos graxos.”

Benefícios dos peixes

Nós já sabemos que os peixes, ricos em Ômega 3, auxiliam na redução do risco de doenças cardiovasculares. O alho ajuda na diminuição da pressão arterial e dos níveis de colesterol. O ideal seria consumir um dente de alho in natura, mas corra o risco de ver as pessoas se afastando de você por causa do bafo. Os alimentos funcionais são tão importantes que o Guia Alimentar da População Brasileira também estimula seu consumo, assim como outras entidades internacionais.