Férias de julho: veja atrações turísticas no estado de São Paulo

O tão aguardado mês de julho, principalmente por crianças e adolescentes que têm férias escolares, é recheado de atrações para as famílias. O estado de São Paulo oferece natureza, diversão, cultura, sol e praia para todos os gostos e bolsos.

“As férias de julho são esperadas com ansiedade pelos estudantes porque é o momento que eles têm para descontrair e conhecer novos destinos e atrações. O estado é plural e possui diversas opções. São Paulo é isso e muito mais”, destaca o secretário de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena.

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo separou algumas opções para as famílias aproveitarem as férias da melhor maneira possível. Veja abaixo:

Socorro

Localizada a 130 km da capital, a cidade de Socorro faz parte do Circuito das Águas. O local conta com mais de 20 esportes de aventura, entre rafting, voo livre, cicloturismo, cavalgada, tirolesa, rapel e muito mais. No município ainda é possível conhecer a Gruta do Anjo, com uma piscina natural com águas cristalinas e o Parque dos Sonhos.

Para chegar em Socorro o acesso é pela Fernão Dias até Bragança Paulista, seguindo para a cidade pela Rodovia Capitão Barduíno. Outra opção é pela Via Anhanguera ou Bandeirantes até Jundiaí (trevo de Itu), seguindo para Itatiba, Bragança Paulista e Socorro.

Hopi Hari

O Hopi Hari é uma opção para quem curte aventura. Para os pequenos, o parque oferece atrações como a Giranda Mundi, Giranda Pokotó, Astronavi, Dispenkito, Kastel di Lendas, entre outros.

Ao todo são mais de 40 atrações emocionantes, incluindo a maior montanha-russa de madeira da América Latina, e o Rio Bravo, um passeio refrescante por corredeiras com mais de 600 metros.

O Hopi Hari está localizado na cidade de Vinhedo, a 72 km da capital paulista. São 760.000 m², uma área duas vezes maior que o Estado do Vaticano. O “País Mais Divertido do Mundo” tem cinco regiões: Kaminda Mundi, Mistieri, Wild West, Infantasia e Aribabiba. Tem opção infantil, para a família e radical para os mais corajosos.

Aquário de São Paulo

Diversão garantida na cidade de São Paulo e contato com os animais. O Aquário de São Paulo está localizado no bairro do Ipiranga, sendo o primeiro Aquário Temático da América Latina. Atualmente, tem um total de 15 mil m² e 4 milhões de litros de água, onde habitam centenas de espécies, mantendo-se como referência em tratamento e bem-estar dos animais.

O aquário é o único que apresenta diversos setores que remetem os visitantes a um mundo de encanto e fantasia. Entre as atrações estão o Recinto dos Ursos-Polares, Aeroporto, Setor África, Setor Indonésia, Setor Austrália, Setor Austrália, Recinto dos Cangurus, Jurassic Aquarium, Igarapé na Amazônia, Sul da Argentina (Patagônia), Lagoa dos Jacarés (Pantanal), Réplica de Submarino, Caravela dos Piratas, O Mergulho das Sereias, Navio Naufragado e Tanque dos Tubarões (1 milhão de litros de água salgada).

Ao todo são 2,5 mil indivíduos (termo técnico usado pelo aquário) e 300 espécies diferentes. O local ainda conta com o Projeto Meros, Projeto Peixe Boi e do tamanduá – projetos de preservação da espécie.

Animália Park

Bem pertinho da cidade de são Paulo, em Cotia, existe um parque de diversões indoor. O Animália Park ocupa uma área com 10 mil m² e 17 atrações. O parque conta com 1,5 mil animais e mais de 200 espécies entre aves, mamíferos e répteis.

Na Vila Animália, ainda é possível desfrutar de inúmeras opções gastronômicas e compras com vista para a Savana. O local possui hamburgueria, bar e restaurante, cafeteria, sorveteria, massas, lojas de souvenirs e loja de vinho. Para as mamães com recém-nascidos ou bebês, é possível encontrar fraldários localizados nos sanitários.

Águas de São Pedro e São Pedro

Localizada a 190 km de São Paulo está a tranquila cidade de Águas de São Pedro. A Estância Turística é totalmente voltada para o turismo de águas termais e abriga fontes termais com altíssimos poderes terapêuticos e temperaturas que chegam a 32ºC. Ideal para quem busca tranquilidade e momentos para relaxar. Além disso, a cidade é conhecida por possuir o Fontanário Municipal mais conhecido por suas fontes Gioconda, Juventude e Almeida Salles.

Para quem não busca apenas relaxar, mas também um pouco de diversão, o Thermas Water Park é a principal atração da cidade de São Pedro. O parque aquático ocupa uma área de 1.300 m² com piscinas de águas quentes, parque infantil, complexo de toboáguas e o Parque Baleia, que conta com toboáguas e palcos para shows.

São Roque

A famosa Terra do Vinho São Roque está localizada a 60 km de São Paulo. A região faz parte da Rota do Vinho e abriga diversas vinícolas, adegas, hotéis, restaurantes e muitas outras opções para entretenimento e lazer, transformando-se em um roteiro turístico muito procurado por turistas. O roteiro é gratuito e passa pela Estrada do Vinho, Estrada dos Venâncios e Rodovia Quintino de Lima.

A flor é a grande estrela da rota, onde é possível encontrar produtos em conserva, patês, pratos congelados com alcachofra como lasanha, risotos, rondeles, parmegiana e, é claro, fundo de alcachofra.

Além da Rota do Vinho, destaque para a Trilha do Sabóo, passeio gratuito para quem aprecia natureza e mirantes. O Morro Sabóo é considerado o ponto mais alto de São Roque, com cerca de mil metros de altitude. Para acessá-lo é preciso pegar uma trilha ida e volta com 10 km – nível difícil, não só pela inclinação, mas pelo caminho em si. O espaço tem apenas um bar que vende água e alguns lanches. Leve ao menos 2 litros – não há bicas de fácil acesso.