Obra da Linha 6-Laranja de metrô avança com encontro de túneis na região da Brasilândia

O governador em exercício Felicio Ramuth fez visita técnica nesta segunda-feira (24) nas obras de construção da Linha 6-Laranja de metrô, o maior projeto de infraestrutura em execução na América Latina. O empreendimento avançou com o encontro dos túneis da futura Estação Brasilândia e do Pátio Morro Grande, trecho que liga a linha de transporte à principal base de operação e controle do ramal metroviário.

“Mais uma etapa importante que vai garantir a chegada até o final de 2026 na estação Perdizes. São oito estações até Perdizes, e hoje aqui no Pátio Morro Grande, onde a gente interliga a primeira estação, a de Brasilândia”, afirmou Felicio. “E são uma série de obras voltadas ao metrô. Este mês tivemos autorizações importantes que vão permitir que o metrô chegue até o Jardim Ângela, outra linha até Guarulhos. Portanto, o nosso governador Tarcísio entende como prioridade a expansão do metrô e claro das nossas linhas da CPTM”, acrescentou.

A visita foi acompanhada pelo secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, executivos do consórcio Linha Uni, responsável pelas obras, e outras autoridades. O empreendimento é uma parceria público-privada (PPP) do Governo do Estado de São Paulo e conta com mais de R$ 18 bilhões em investimentos.

A rede de túneis entre a Estação Brasilândia e o Pátio Morro Grande é de 1.850 metros de extensão, 567 metros de passagem subterrânea de via e o restante do percurso em via singela. Sendo toda a linha acessada a partir do Pátio Morro Grande. “Essa obra é mais um compromisso do governo Tarcísio com a expansão da malha metroviária”, afirmou o secretário.

Com o avanço da obra, a construção da infraestrutura ferroviária do Pátio Morro Grande atinge 64,26%. Já foram instaladas 851 toneladas de estruturas metálicas na área de manutenção e estacionamento para os 22 trens que irão operar o ramal. O espaço possui mais de 213 mil m² – o equivalente a 26 campos de futebol.

Linha 6 – Laranja

Com 15 km de extensão e 15 estações, a Linha 6-Laranja de metrô de São Paulo vai ligar o bairro da Brasilândia, na Zona Norte, à Estação São Joaquim, na região central da cidade, reduzindo a apenas 23 minutos um trajeto que hoje é feito de ônibus em cerca de uma hora e meia. A linha deverá transportar cerca de 630 mil passageiros por dia.

SP nos Trilhos

O projeto da Linha 6 – Laranja faz parte do programa SP nos Trilhos, lançado pelo Governo do Estado de São Paulo,e reúne projetos de transporte de cargas e passageiros por ferrovias. São mais de 40 projetos entre trens intercidades (TIC), veículo leve sobre trilho (VLT), trens urbanos e metrô. Ao todo, os projetos estão estimados em R$ 194 bilhões e mais de 1 mil km de extensão de trilhos.