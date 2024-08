Turismo de SP é destaque na Festa do Peão de Barretos

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) participa da 69ª edição da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, maior festival de rodeio e música sertaneja da América Latina. Em seu estande, a Secretaria exibe vídeos promocionais, divulga cinco regiões turísticas de SP, promove a interação do público em espaços temáticos e serve como vitrine para a exposição de obras de artesãos de diversos municípios paulistas.

A Setur-SP ainda coleta informações sobre o perfil do público do evento e estima a movimentação financeira por meio de uma pesquisa realizada pelo Centro de Inteligência da Economia do Turismo (Ciet). “Barretos tem se tornado um grande palco de desenvolvimento do turismo, um polo estratégico de lazer no norte de SP, além de ter se tornado um grande centro pecuarista”, afirma o secretário Roberto de Lucena, que estará presente no evento.

Além de shows e atrações musicais, a Festa do Peão de Barretos, cujas origens remetem ao transporte de gado pelas estradas de terra do município, traz concursos de berrante, tradicional instrumento do peão de boiadeiro; de pau de sebo e concurso culinário da queima do alho, que é o nome dado para a tradicional culinária típica das comitivas de peões de boiadeiro.Turismo em Barretos – Capital Nacional do Rodeio, o município de Barretos se tornou estância turística em 2021 pela força do turismo rural e religioso, além de potencial para feiras e eventos e um rico patrimônio cultural. Integra a Região Turística Águas Sertaneja, ao lado dos municípios de Bebedouro, Colina, Colômbia, Guaíra, Guaraci, Jaborandi, Monte Azul Paulista, Pirangi, Tabapuã e Viradouro. Também faz parte do programa de certificação de segurança SP Ecoaventura e do guia turístico da Setur-SP.