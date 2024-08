SP avança na conectividade aérea com novos voos em aeroportos regionais

O Estado de São Paulo deu mais um passo estratégico para reforçar a conectividade aérea no seu território com o anúncio, nesta quarta-feira (21), de quatro voos regulares entre Araraquara e Campinas. O primeiro voo será no dia 14 de outubro, mas os bilhetes estão à venda no site e canais oficiais da Azul Linhas Aéreas, responsável pela operação do trecho com duração estimada de 50 minutos de viagem.

A retomada dos voos representa desenvolvimento para as regiões e atenderá a uma demanda de clientes frequentes que viajam por motivo de negócios entre as duas cidades. Mas o inicio da operação terá impacto ainda maior para o turismo, que neste primeiro semestre registrou aumento de 9% no número de chegadas nos aeroportos regionais, conforme dados obtidos pelo Centro de Inteligência e Economia do Turismo (CIET), da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP).

Os quatro voos anunciados partirão de Araraquara, do Aeroporto Bartolomeu de Gusmão, às 6h30, 10h40, 15h30 e 19h20, e retornam de Viracopos às 10h10, 15h, 18h50 e 23h25. A conectividade entre os clientes das duas regiões será de 61 destinos e deve motivar a ampliação para outras regiões do país, por meio das lojas e unidade logística da companhia aérea.

O secretário de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena, destaca que o anúncio feito nesta quarta-feira coroa uma das primeiras medidas adotadas pelo governador Tarcísio de Freitas logo que assumiu: reduzir a alíquota do ICMS do combustível da aviação. ‘’É uma boa notícia para o estado de São Paulo. Tenho certeza que este aeroporto ganha mais importância e, em breve, teremos mais demandas e conexões para novos destinos”, afirmou.

Segundo Lucena, o Governo de São Paulo se prepara para, até o final do ano, anunciar mais voos em aeroportos regionais no estado. São Paulo contará, a partir de 14 de outubro, com oito aeroportos regionais com voos comerciais regulares: Araçatuba, Araraquara, Bauru, Marília, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Ribeirão Preto, além de Campinas, Congonhas e Guarulhos.

“Toda nova operação estimula a geração de empregos, a movimentação do setor na região e até mesmo a demanda por outros destinos. Por isso, aos poucos e dependendo da procura, podemos pensar em expandir e lançar novas rotas para conectar Araraquara diretamente a cidades como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre. A ideia é oferecer maior praticidade e agilidade para quem hoje precisa ir até a capital ou Ribeirão Preto para se deslocar pelo Brasil”, explica Vitor Silva, gerente geral de Planejamento e Estratégia da Azul.

A novidade deverá movimentar ainda mais o Bartolomeu de Gusmão e ampliar a circulação de passageiros por dia. “A retomada dos voos comerciais em Araraquara, com o apoio da Azul Linhas Aéreas, representa muito mais do que atender as demandas de contrapartida de incentivo ICMS junto ao Governo do Estado de São Paulo, mas sobretudo uma atenção aos municípios carentes de voos regionais regulares”, afirma Marcel Moure, CEO da Rede VOA, que administra o aeroporto de Araraquara.

“Não só Araraquara se beneficia, mas também todos os municípios da região. Nossa cidade vive um momento muito importante de atração de investimentos e tenho certeza de que essa conquista vai incrementar ainda mais esse potencial”, afirmou o prefeito de Araraquara, Edinho Silva.

Conectividade e infraestrutura

Atualmente, o estado conta com 5.042 frequências semanais. Em março, São José dos Campos, no Vale do Paraíba, e Rio de Janeiro iniciaram a operação entre Riogaleao e Aeroporto Professor Urbano Ernesto Stumpf. Balanço feito pela concessionária, a SJK Airport, revela que 16 mil passageiros foram transportados e 146 operações foram realizadas entre Riogaleao e Salvador Bahia Airport. Em dezembro, São Paulo ganha novos voos de Campinas até a capital paraguaia.

São Paulo também avança com o programa stopover, permitindo que passageiros em voos com conexão por São Paulo permaneçam até três dias em destinos paulistas, sem custo adicional. As três grandes aéreas que operam em SP Gol, Latam e Azul já aderiram ao programa.

Em abril deste ano, a concessionária que opera o Aeroporto de Congonhas, segundo mais movimentado do país, apresentou o projeto de ampliação que prevê novo terminal de passageiros, com área de embarque e desembarque de 105 mil metros quadrados – o dobro do tamanho atual. As intervenções e melhorias vão impactar maior capacidade de clientes e trarão comodidade para os viajantes, além de investimento de R$ 2 bilhões.

Atrativos e vocação turística de Araraquara

Situada na região administrativa Central, formada por 26 municípios, Araraquara é um importante centro de desenvolvimento de novos negócios e de escoamento de mercadorias devido à possibilidade de utilização multimodal dos meios de transporte. É também considerado um polo sucroalcooleiro e citricultor. Aos turistas e viajantes, é possível fotografar o monumento ao Cristo Redentor, instalado há mais de quatro décadas; visitar o Estádio Olivério Bazzani Filho – Fonte Luminosa; Museu de Arqueologia e Paleontologia (Mapa), entre outros museus.