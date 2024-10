Vestibular Unesp 2025: veja quais são os cursos mais concorridos

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou a relação de candidatos por vaga no Vestibular 2025, com 64.851 candidatos para 6.596 vagas. Medicina é o curso mais procurado para este ano, com 21.159 candidatos para 81 vagas, o que representa 261,2 candidatos por vaga.

As demais opções mais disputadas do exame são, pela ordem:

Psicologia – integral -, em Bauru (46,6);

Direito – matutino -, em Franca (41,0);

Ciência da Computação, em Bauru (35,2);

Ciências Biomédicas, em Botucatu (27,3);

Psicologia – noturno -, em Bauru (27,2);

Medicina Veterinária, em Botucatu (24,2);

Ciência da Computação, em São José do Rio Preto (24,1);

Nutrição, em Botucatu (23,4); Direito – noturno -, em Franca (21,5).

O calendário da Unesp prevê provas em 35 cidades, sendo 31 no Estado de São Paulo. A primeira fase será realizada em 15 de novembro (feriado nacional). A consulta de local de prova estará disponível a partir de 6 de novembro. A prova da segunda fase será aplicada em 8 e 9 de dezembro. O resultado final será divulgado em 31 de janeiro de 2025.

Leia a reportagem completa na Agência SP